Logo

Порука Голдшмита Мецоли: БиХ дефинитивно није спремна за улазак у ЕУ

Извор:

АТВ

25.09.2025

23:19

Коментари:

0
Мецола на састанку са Групом "Пријатељи Западног Балкана"
Фото: Screenshot / X

Предсједник Европског парламента Роберта Мецола обратила се јуче у Њујорку, гдје се дотакла и чланства земаља Западног Балкана у ЕУ.

Како је поручила у обраћању групи "Пријатељи Западног Балкана", "Европски парламент им чува леђа".

Она је истакла да је проширење ЕУ геополитичка нужност. Предсједница Мецола је рекла да ће проширење ЕУ ојачати Европу и Западни Балкан.

"Европски парламент вам чува леђа. Уз храброст и политичку вољу, стићи ћемо тамо“, рекла је.

Није образложила коме тачно чува леђа и од кога, с обзиром на то да поменуту групу чине земље чланице ЕУ (Хрватска, Аустрија, Чешка, Грчка, Италија, Словачка и Словенија), а говори о проширењу, али је убрзо добила одговор за дио тих земаља. Тачније за БиХ.

Мецоли је одговорио предсједник Конференција европских рабина Пинхас Голдшмит, који је рекао да БиХ није спремна да БиХ буде дио Европске уније.

"Босна и Херцеговина, жариште владиног антисемитизма, дефинитивно није спремна за укључивање у ЕУ!", поручио је Голдшмит.

Подсјећамо, у Сарајеву је средином ове године изненада отказана Конференција европских рабина што је изазвало међународни скандал, посебно оштре реакције у јеврејској заједници.

Подијели:

Таг:

Evropska unija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хоће ли Исак ићи за градоначелника Зенице: 'Удуплаћемо' гласове

БиХ

Хоће ли Исак ићи за градоначелника Зенице: 'Удуплаћемо' гласове

2 ч

0
Жељка Цвијановић Џон Гинкел

БиХ

Цвијановић: Пријатно дружење на пријему добродошлице за Џона Гинкела

4 ч

0
Кошарац: Без сагласности Српске нема европског пута

БиХ

Кошарац: Без сагласности Српске нема европског пута

4 ч

0
Потукли се званичници двије институције у БиХ

БиХ

Потукли се званичници двије институције у БиХ

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

19

Порука Голдшмита Мецоли: БиХ дефинитивно није спремна за улазак у ЕУ

22

49

Отац затекао хорор: Пронађено тијело дјевојчице - краљице кукуруза

22

42

Бивши члан СПС-а слетио у ријеку: Сатима извлачили његово тијело

22

30

У НАТО поново узбуна: Мађари дигли борбене авионе

22

20

Хоће ли Исак ићи за градоначелника Зенице: 'Удуплаћемо' гласове

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner