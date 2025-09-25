Порука Голдшмита Мецоли: БиХ дефинитивно није спремна за улазак у ЕУ

Извор:
АТВ
25.09.2025
23:19
Коментари:0
Предсједник Европског парламента Роберта Мецола обратила се јуче у Њујорку, гдје се дотакла и чланства земаља Западног Балкана у ЕУ.
Како је поручила у обраћању групи "Пријатељи Западног Балкана", "Европски парламент им чува леђа".
Она је истакла да је проширење ЕУ геополитичка нужност. Предсједница Мецола је рекла да ће проширење ЕУ ојачати Европу и Западни Балкан.
"Европски парламент вам чува леђа. Уз храброст и политичку вољу, стићи ћемо тамо“, рекла је.
Није образложила коме тачно чува леђа и од кога, с обзиром на то да поменуту групу чине земље чланице ЕУ (Хрватска, Аустрија, Чешка, Грчка, Италија, Словачка и Словенија), а говори о проширењу, али је убрзо добила одговор за дио тих земаља. Тачније за БиХ.
Мецоли је одговорио предсједник Конференција европских рабина Пинхас Голдшмит, који је рекао да БиХ није спремна да БиХ буде дио Европске уније.
"Босна и Херцеговина, жариште владиног антисемитизма, дефинитивно није спремна за укључивање у ЕУ!", поручио је Голдшмит.
Подсјећамо, у Сарајеву је средином ове године изненада отказана Конференција европских рабина што је изазвало међународни скандал, посебно оштре реакције у јеврејској заједници.
However, Bosnia Herzegovina, a hotbed of governmental antisemitism is definitely not ready to be included in the EU! https://t.co/z5XcSuThwL— Chief Rabbi Pinchas Goldschmidt (@ChiefRabbiPG) September 24, 2025
Најновије
Најчитаније
23
19
22
49
22
42
22
30
22
20
Тренутно на програму