Потукли се званичници двије институције у БиХ

Руководилац у Федералном заводу за статистику и руководилац и Агенције за статистику БиХ потукли су се јутрос на радном мјесту у Сарајеву, приликом чега је један завршио крвав у болници.
Ове двије агенције се налазе у истој згради у улици Зелених беретки 26, а свађа између двојице руководилаца је почела у лифту те је кулминирала на рецепцији.
Учесници туче су секретар Федералног завода за статистику Хасан Карачић и шеф Правне службе Агенције за статистику БиХ Фадил Фатић.
Портпарол Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево Мерсиха Новалић потврдила је за "Кликс" да им је пријављен инцидент и да је полиција била на терену.
"У 9 и 45 сати је Полицијска управа Стари Град обавијештена да је дошло до међусобног сукоба између двојице упосленика у згради Зелених беретки. Изласком на мјесто инцидента утврђено је да један има лакше повреде које нису захтијевале даљи медицински третман, а да се за другог и даље врши медицински преглед", казала је Новалић.
Она такође истиче да ће, у зависности од степена повреда и изјашњавања љекара, зависити хоће ли ова туча бити окарактерисана као кривично дјело или као прекршај.
Како сазнаје Клиx.ба, Карачић је у тучи боље прошао па тако има само огреботине, док је Фатић, завршио с повредама главе и крвав.
Како су незванично рекли запослени ових институција, Фатић је крварио из ока, носа, а чак и уха те му је Карачић сломио наочале, а у болницу је дошао крваве кошуље.
