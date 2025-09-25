Logo

Потукли се званичници двије институције у БиХ

Извор:

Кликс

25.09.2025

19:45

Коментари:

0
Руководилац у Федералном заводу за статистику и руководилац и Агенције за статистику БиХ потукли су се јутрос на радном мјесту у Сарајеву, приликом чега је један завршио крвав у болници.

Ове двије агенције се налазе у истој згради у улици Зелених беретки 26, а свађа између двојице руководилаца је почела у лифту те је кулминирала на рецепцији.

Новац

Друштво

Из Владе Српске најављене веће пензије и борачки додаци

Учесници туче су секретар Федералног завода за статистику Хасан Карачић и шеф Правне службе Агенције за статистику БиХ Фадил Фатић.

Портпарол Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево Мерсиха Новалић потврдила је за "Кликс" да им је пријављен инцидент и да је полиција била на терену.

"У 9 и 45 сати је Полицијска управа Стари Град обавијештена да је дошло до међусобног сукоба између двојице упосленика у згради Зелених беретки. Изласком на мјесто инцидента утврђено је да један има лакше повреде које нису захтијевале даљи медицински третман, а да се за другог и даље врши медицински преглед", казала је Новалић.

Она такође истиче да ће, у зависности од степена повреда и изјашњавања љекара, зависити хоће ли ова туча бити окарактерисана као кривично дјело или као прекршај.

прстен

Регион

Просидба пошла по злу: Хтио да запроси дјевојку, па једва остао жив

Како сазнаје Клиx.ба, Карачић је у тучи боље прошао па тако има само огреботине, док је Фатић, завршио с повредама главе и крвав.

Како су незванично рекли запослени ових институција, Фатић је крварио из ока, носа, а чак и уха те му је Карачић сломио наочале, а у болницу је дошао крваве кошуље.

