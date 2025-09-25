Посјета Москви - нови гријех Српске у очима Елмедина Конаковића

Извор:
Елмедин Конаковић у Њујорку je означио делегацију Српске као проблем, јер су – замислите – посјетили Москву.
Република Српска je под руским утицајем. СНСД не жели европски пут. Предсједник Српске само жели да заштити своје корумпирано царство, упорно понавља Конаковић.
Дино покушава да прикаже опозицију у Српској као "свијетлу тачку" која ће извући Републику Српску из "руског мрака" и увести је у "бриселски рај".
Хвали их јер му не сметају.
Дејтонски споразум, који је донио мир БиХ, користи ce као алат за политички инжињеринг. Кад одговара Западу – позивају се на њега. Кад им смета Република Српска – гурају "реформе", "преуређење", "нови оквир".
"Вријеме је да нам коначно дате партнера са своје стране, потребно је да именујете главног преговарача са ваше стране. Усвојите нови Закон о судовима и нови Закон о Високом судском и тужилачком вијећу у потпуности са ЕУ стандардима. То је још увијек оствариво тијеком ове године", рекла је Марта Кос, европски комесар за проширење.
Српска jе под политичком и медијском опсадом каква се не памти још од завршетка рата, упозорио је српски предсједник Александар Вучић са говорнице Уједињених нација.
"30 година већ у овој институцији и свуда другде води се лажна кампања против Републике Србије и Републике Српске. Широм свијета, безброј пута чули смо како су говорили из добро обавијештених извора само је тренутак прије него што ће Срби напасти неког у региону. Само је питање дана, баш као и за Републику Српску у БиХ. И сво то вријеме, то је наравно била лаж, једна димна завјеса која је требало да омогући међународним представницима које је народ изабрао да раде са легитимним представницима српског народа, дакле једног од три конститутивна народа, уводећи санкције против њих, смијењујући их са мјеста, тамо гдје их је народ изабрао. Водећи кривичне поступке изрицањем казни за вербални деликт. Сви сте ви свједоци да већ три и по године од почетка сукоба у Украјини слушамо приче да ми као наводно руска марионета ћемо напасти сад неког наводно у региону. Наравно, то се није десило и неће. Једина ствар коју никада нисмо чули је извињење оних који шире такве лажи и сигурно нећемо ни добити такво извињење", рекао је Вучић.
Љиља Смајловић, новинар, за АТВ каже да напади не долазе само из Сарајева, већ и из Брисела, Берлина и неких међународних кругова који отворено гурају агенду – слабљење Српске и дисциплиновање Србије.
"Једина разлика између Републике Српске и Севера Косова је у томе што је Српска још Република. Тако да ја са страхом пратим притиске на Републику Српску и прижељкујем да се не деси то што Шмит покушава и што дјелује неки комбиновано њемачко - амерички притисак покушава да издејствује", рекла је она.
По свему судећи, данас је пожељно бити послушан, одрећи се својих права "зарад мира". А мир без правде није мир – то Срби знају боље било од кога. Јасно је да Република Српска никоме не пријети, никога не напада, али ни не пристаје да буде потчињена, само поштује Дејтон, брани своја уставна права и не дозвољава да јој се судбина кроји ни из Сарајева, ни из Брисела, нити било откуд.
