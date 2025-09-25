Logo

Амиџић о буџету: Српски новац се не може трошити без сагласности Српске

25.09.2025

Министар финансија и трезора у Савјету министара, Срђан Амиџић рекао је да је пропао још један покушај у Парламентарној скупштини БиХ када се расправљало о буџету.

Истиче да га забрињава спремност појединих политичара из Републике Српске да наставе да расправљају о буџету, јер тај буџет предвиђа средства за ставке које нису у складу са Уставом и законом.

- То су, између осталог, култура и историја Срба и Хрвата, које Бошњаци пишу и предлажу да се финансирају, затим покривање дугова БХРТ-а, као и издвајање средстава за Оружане снаге. Укупно се ради о 60 милиона КМ - рекао је Амиџић.

Додаје да разумије Комшића и Бећировића, али не разумије колегу Бабаља и остале.

- Они су тај буџет оставили "у животу" до 15. октобра и рекли да су то теме о којима ће се преговарати. Али ово су теме о којима се не може преговарати, јер за то нема основа, а ни моје воље да се новац из Републике Српске троши на институције културе - каже Амиџић.

Додаје да је већи проблем о чему ће се договорити СДС, ПДП и Листа за правду и ред и шта ће се договорити са Бећировићем и Комшићем?

- То је већи проблем. Кога више интересује шта је по закону у БиХ? Мени је несхватљиво да трошите мој новац на ствари које мени нису важне. И те ствари нису приоритет када је у питању сама Република Српска. Позивам оне који се називају посланицима из Републике Српске да се тако и понашају. О томе нема разговора - поручио је Амиџић.

Додаје да не сматра да је БиХ стабилнија ако има више наоружања.

- Бабаљ хоће да види да ли је безбједнија ако има више наоружања. За мене то нису теме. Ту правите разлику. Ако они мисле да је то исправно – ја не мислим тако. То не може бити дио буџета, и око тога се не расправља - јасан је Амиџић.

Додаје да се на овим примјерима може осјетити колико поједини политички потези изгледају безазлено, те подсјетио на период када је Младен Иванић предложио стварање заједничког "новчаника" у којем ће ентитети држати новац.

- И сада, када имате заједнички новчаник, онда приступ том новчанику има више људи – и деси се оно што је урадио Кристијан Шмит. Не могу да се троше средства са тог рачуна, а онда дође Кристијан Шмит и узме дио новца који припада српском народу – и потроши га на шта год жели. То се нама дешава - рекао је Амиџић.

Истиче да је такав потез направио управо Мухамед Хасановић.

- Мухамед Хасановић је, без икаквог правног основа, отишао на тај заједнички рачун и почео да троши српски новац. Када смо се побунили, добили смо буџет у коме су "нађени" Срби с којима ће се договарати како ће се тај новац трошити. То су теме на које не можемо да пристанемо - јасан је Амиџић.

Опозицији је поручио да могу бити противници СНСД-у, али да се не смије десити да буду опозиција српском народу.

- Нико из опозиције није рекао да је ненормално да Бошњак троши српски новац. А сада, када имају буџет, кажу: "Хајде да причамо како ћемо српски новац трошити на наоружање БиХ и на културу." Колега Бабаљ је рекао да ће о томе поново причати 15. октобра. То за мене није тема. И док год ме прозивају Бећировић и Комшић – знам да радим добро за српски народ - закључио је Амиџић.

