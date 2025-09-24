Квалитет меса у фокусу: Изазови у међународној трговини

Извор:
Док произвођачи муку муче са пласманом меса на домаће и страно тржиште, десетине милиона тона стиже у БиХ. Један дио користи прерађивачка индустрија. Остатак се нађе у месницама и тржним центрима.
"Ми се трудимо да и оно што долази из увоза значи буде строго контролисано. Из тог разлога нема мјеста за било какву панику код нашег становништва. Све намирнице које се налазе на тржишту су контролисане", истакао је помоћник министра за ветеринарство Негослав Лукић.
Инспектори апелују да домаћи произвођачи не продају своје животиње нелегално.
"Током нелегалног транспорта животиња, оне изгледају здраве, а можда су у инкубацији и имају вирус који даље шире", објаснио је главни републички ветеринарски инспектор Владимир Милијевић.
Из Инспектората додају да контролу у складишту увозника проводи службени ветеринар овлаштен од стране Министарства или ветеринарски инспектор јединице локалне самоуправе.
Сваку пошиљку приликом увоза прати ветеринарски цертификат са подацима о извозном објекту и надлежном службеном ветеринару који потврђује да су проведене све прописане мјере у ланцу сигурности хране.Сви објекти за клање и прераду меса, су под надзором ветеринарске инспекције у току производног процеса.
