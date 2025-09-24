Logo

ФБиХ и Брчко дистрикт добијају Амбер Алерт

24.09.2025

18:13

Коментари:

0
ФБиХ и Брчко дистрикт добијају Амбер Алерт

Након Републике Српске, и Федерација БиХ би, могуће је до краја ове године, требало да добије систем хитног обавјештавања јавности у случају нестанка малољетника "Пронађи ме" (Амбер Алерт), а на увођењу овог алата раде и у Брчко дистрикту.

Платформа, која у оваквим случајевима омогућава брзу дистрибуцију информација свим грађанима, у Републици Српској је почела са радом у децембру прошле године, а до истог мјесеца ове године би, како се очекује, требало да профункционише и у ФБиХ.

вирус-илустрација-25082025

Наука и технологија

Први пут успјешно третирана једна од најокрутнијих болести: Пацијенти су наставили ходати упркос очекивању да неће

Успостава тог система једна је од предложених тачака дневног реда за сједницу Представничког дома Парламента ФБиХ, која би требало да буде одржана данас, а иницијатор је парламентарна Комисија за питања младих.

У процедури Представничког дома иницијатива је у форми предложеног закључка о неодложним потребним активностима за успоставу система до краја године.

"Приликом покретања система сваки грађанин који има мобилни телефон ће добити СМС поруку, а медији ће имати обавезу да у првих шест сати нестанка шире обавијест", наведено је у приједлогу закључка који се односи на ФБиХ.

Према наводима Комисије за питања младих, као тијела које дјелује у Парламенту ФБиХ, иницијатива је прошле године прихваћена у Парламентарној скупштини БиХ и одређен је рок од 60 дана за успоставу система, али то се још није десило у ФБиХ, за разлику од Републике Српске.

застава Српске

Србија

Дани Српске у Србији сутра у четири града

"У разговору са релевантним представницима из невладиног сектора, али и појединим инспекторима Федералне управе полиције, дошли смо до сазнања да постоје све техничке предиспозиције за успоставу система, те да ту иницијативу подржава и Амбасада САД у БиХ, као и да постоје одређена финансијска средства потребна за рад овог система. Такођер, дошли смо до сазнања да ће убрзо и Брчко дистрикт успоставити свој систем", навела је Адиса Кокић Хиновић, предсједница Комисије за питања младих.

У Полицији Брчко дистрикта БиХ су потврдили да засада немају успостављен систем Амбер Алерт.

"Међутим, представник Полиције Брчко дистрикта БиХ учествује у раду Радне групе за имплементацију механизма узбуњивања јавности у случају нестале дјеце (Амбер Алерт), која ради на сачињавању нацрта инструкције о поступању у случају активирања система у случају нестале дјеце у БиХ. По финализирању поменутог нацрта инструкције, Полиција Брчко дистрикта БиХ намјерава донијети усклађену инструкцију, у складу са својим надлежностима", рекла је за "Независне новине" Џевида Хукичевић, портпаролка Полиције Брчко дистрикта БиХ.

Судопера кухиња

Савјети

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

Платформа "Пронађи ме" намијењена је за хитно обавјештавање јавности у случају нестанка малољетног лица, а омогућава брзу дистрибуцију информација свим грађанима преко субјеката надлежних за информисање јавности, када полиција процијени да би објављивање ове информације у јавности допринијело проналаску дјетета.

Хитно обавјештавање подразумијева слање поруке о нестанку дјетета са свим битним информацијама и то прекидом ТВ и радио програма, слањем СМС поруке свим грађанима преко њихових мобилних оператера, приказима на екранима на ауто-путу, аеродромима итд.

Иначе, Амбер Алерт настао је у Сједињеним Америчким Државама 1996. године, а назван је по деветогодишњој дјевојчици из Тексаса Амбер Хагерман, која је отета и убијена.

TEODORA-DŽEHVEROVIĆ-240925

Сцена

Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

У Српској, срећом, од успоставе Амбер Алерта није било потребе за његовим активирањем. У Србији је први пут активиран 26. марта прошле године, након нестанка двогодишње Данке Илић из околине Бора.

