ФБиХ и Брчко дистрикт добијају Амбер Алерт

Након Републике Српске, и Федерација БиХ би, могуће је до краја ове године, требало да добије систем хитног обавјештавања јавности у случају нестанка малољетника "Пронађи ме" (Амбер Алерт), а на увођењу овог алата раде и у Брчко дистрикту.
Платформа, која у оваквим случајевима омогућава брзу дистрибуцију информација свим грађанима, у Републици Српској је почела са радом у децембру прошле године, а до истог мјесеца ове године би, како се очекује, требало да профункционише и у ФБиХ.
Успостава тог система једна је од предложених тачака дневног реда за сједницу Представничког дома Парламента ФБиХ, која би требало да буде одржана данас, а иницијатор је парламентарна Комисија за питања младих.
У процедури Представничког дома иницијатива је у форми предложеног закључка о неодложним потребним активностима за успоставу система до краја године.
"Приликом покретања система сваки грађанин који има мобилни телефон ће добити СМС поруку, а медији ће имати обавезу да у првих шест сати нестанка шире обавијест", наведено је у приједлогу закључка који се односи на ФБиХ.
Према наводима Комисије за питања младих, као тијела које дјелује у Парламенту ФБиХ, иницијатива је прошле године прихваћена у Парламентарној скупштини БиХ и одређен је рок од 60 дана за успоставу система, али то се још није десило у ФБиХ, за разлику од Републике Српске.
"У разговору са релевантним представницима из невладиног сектора, али и појединим инспекторима Федералне управе полиције, дошли смо до сазнања да постоје све техничке предиспозиције за успоставу система, те да ту иницијативу подржава и Амбасада САД у БиХ, као и да постоје одређена финансијска средства потребна за рад овог система. Такођер, дошли смо до сазнања да ће убрзо и Брчко дистрикт успоставити свој систем", навела је Адиса Кокић Хиновић, предсједница Комисије за питања младих.
У Полицији Брчко дистрикта БиХ су потврдили да засада немају успостављен систем Амбер Алерт.
"Међутим, представник Полиције Брчко дистрикта БиХ учествује у раду Радне групе за имплементацију механизма узбуњивања јавности у случају нестале дјеце (Амбер Алерт), која ради на сачињавању нацрта инструкције о поступању у случају активирања система у случају нестале дјеце у БиХ. По финализирању поменутог нацрта инструкције, Полиција Брчко дистрикта БиХ намјерава донијети усклађену инструкцију, у складу са својим надлежностима", рекла је за "Независне новине" Џевида Хукичевић, портпаролка Полиције Брчко дистрикта БиХ.
Платформа "Пронађи ме" намијењена је за хитно обавјештавање јавности у случају нестанка малољетног лица, а омогућава брзу дистрибуцију информација свим грађанима преко субјеката надлежних за информисање јавности, када полиција процијени да би објављивање ове информације у јавности допринијело проналаску дјетета.
Хитно обавјештавање подразумијева слање поруке о нестанку дјетета са свим битним информацијама и то прекидом ТВ и радио програма, слањем СМС поруке свим грађанима преко њихових мобилних оператера, приказима на екранима на ауто-путу, аеродромима итд.
Иначе, Амбер Алерт настао је у Сједињеним Америчким Државама 1996. године, а назван је по деветогодишњој дјевојчици из Тексаса Амбер Хагерман, која је отета и убијена.
У Српској, срећом, од успоставе Амбер Алерта није било потребе за његовим активирањем. У Србији је први пут активиран 26. марта прошле године, након нестанка двогодишње Данке Илић из околине Бора.
