Чавара: У буџету неприхватљив преноса надлежности у области културе

Предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Маринко Чавара изјавио је да ни друга узастопна хитна сједница, која је одржана данас, није резултирала расправом о Приједлогу буџета институција БиХ за 2025. годину, јер ни данас није било присутног овлаштеног представника предлагача.
- Сједницу смо јуче прекинули у складу с Пословником, јер није било предлагача закона. Заказали смо нову за данас како бисмо омогућили да предлагач образложи приједлог, али ни данас се то није десило - рекао је Чавара, додајући да без присуства предлагача није могуће ни расправљати ни усвајати било каква рјешења.
Нова хитна сједница заказана је за 15. октобар, с обзиром на то да наредне седмице посланици путују на засједање Савјета Европе. Чавара је изразио наду да ће до тада бити одржане консултације и постигнут договор како би се буџет могао разматрати или вратити на почетак, што би, како је рекао, отворило питање хоће ли БиХ до краја године уопште добити буџет.
Подсјетио је да је буџет требао бити предложен још прошле године, најкасније до 15. децембра, како би га Дом народа ПСБиХ могао разматрати. Савјет министара БиХ усвојило је приједлог 22. априла, али је Предсједништво БиХ тек 19. августа усвојило измијењени текст, који је, према Чавари, изазвао политичке дилеме и постао неприхватљив за све странке из Републике Српске.
- У буџет су додане ставке које су технички непроводиве и политички неприхватљиве, попут преноса надлежности у области културе на државни ниво, што није уставна категорија у БиХ - рекао је Чавара, оцијенивши да је буџет "неуређен, непроводив и неприхватљив".
Као кључни проблем навео је начин одлучивања у Предсједништву БиХ, гдје су, како тврди, "два бошњачка члана прегласала српског члана Жељку Цвијановић, што је довело до усвајања измијењеног буџета који није прихватљив представницима из Републике Српске".
- Предсједништво је уставни предлагач, али су својим закључцима овластили Савјет министара да поправи њихове приједлоге, иако Савјет министара није предлагач. Тиме су створили институционалну конфузију - казао је Чавара.
Говорећи о европском путу БиХ, Чавара је похвалио посјету Марте Кос, комесарке Европске комисије за проширење, која је, како је рекао, самокритички говорила о грешкама ЕУ у односу према БиХ. Истакнуо је да је за напредак потребан унутрашњи дијалог и међусобно уважавање, без уплитања вањских арбитара.
- Очекујем да ћемо до 1. октобра имати конкретне помаке у оквиру плана раста, као и политички консензус за усвајање преосталих законских рјешења и именовање преговарачког тима - закључио је Чавара.
