Шпирић: Предложени буџет са намјером да се Српска неосновано оптужи као кочничар европског пута

СРНА

24.09.2025

12:36

1
Шпирић: Предложени буџет са намјером да се Српска неосновано оптужи као кочничар европског пута
Фото: АТВ

Предсједавајући Дома народа у Парламентарној скупштини БиХ Никола Шпирић изјавио је да је приједлог овогодишњег буџета институција и међународних обавеза БиХ који је на дневном реду данашње сједнице Представничког дома показна вјежба оптужби према Републици Српској.

Шпирић је напоменуо да су посланици из Републике Српске на јучерашњој сједници Представничког дома указали да се ради о неуставном, незаконитом и непровидном буџету.

"То је, дакле, тај пакет о којем ја говорим. Два члана Предсједништва БиХ, прегласавајући српског члана Жељку Цвијановић, предложили су такав буџет с намјером да посланици и делегати из Републике Српске оборе тај буџет, а да би се рекло - 'Ево то су ти кочничари европског пута' - указао је Шпирић.

sonja karadzic jovicevic

Република Српска

Соња Караџић поручила СДС-у: Не желим да разумијем

Он сматра да ће та тракавица морати да престане и да би било најлогичније да Савјет министара сачини нови буџет и да Предсједништво БиХ поштује тај труд и рад у који је већ саткано много компромиса, различитих политика, дијалога и свега што је неопходно у БиХ у овом тренутку.

Према његовим ријечима, излазак ван тога је заправо немогућа мисија.

"Што се нас тиче, овај буџет нема шансе. Ја мислим да је то покушај прављање излазне варијанте за опозицију из Републике Српске, али ево да не прејудицирамо - треба сачекати резултат данашње сједнице", каже Шпирић за Срну.

Nikola Špirić

