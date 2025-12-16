Logo
Које државе су купиле највише руског гаса?

16.12.2025

15:58

Коментари:

0
Које државе су купиле највише руског гаса?

Мађарска је повећала куповину руског гаса за 15 одсто и преузела водећу позицију међу чланицама ЕУ у периоду од јануара до октобра 2025. године, наводи се у подацима Евростата.

Главни купци од почетка године били су Мађарска /2,4 милијарде евра/, Грчка /1,1 милијарда евра/, Бугарска /727 милиона евра/ и Словачка /511 милиона евра/.

У октобру 2025. године, ЕУ је увезла руски гас у вриједности од 429 милиона евра.

ТАСС је почетком новембра извијестио да је Русија повећала извоз гаса у Европу преко гасовода "Турски ток" за 7,6 одсто у односу на прошлу годину, на 14,7 милијарди метара кубних.

Гасовод "Турски ток" тренутно је једина активна рута за испоруке руског гаса у Европу.

