Трамп тражи десет милијарди долара одштете

Извор:

Агенције

16.12.2025

15:51

Коментари:

Трамп тражи десет милијарди долара одштете
Фото: Танјуг/АП

Предсједник САД Доналд Трамп тужио је Би-Би-Си за одштету до 10 милијарди долара због монтираних исјечака говора који су створили утисак да је наредио упад демонстраната у амерички Капитол, јавио је Ројтерс.

Трамп је оптужио британског јавног емитера да га је оклеветао спајањем дијелова говора који је одржао 6. јануара 2021. године, укључујући дио у којем је позвао присталице да крену на Капитол, као и други у којем је рекао: "Борите се као луди".

Изостављен је дио у којем је Трамп позивао на мирне протесте.

У Трамповој тужби се тврди да га је Би-Би-Си оклеветао и прекршио закон Флориде, због чега предсједник САД тражи пет милијарди долара одштете за сваку од двије тачке тужбе.

Би-Би-Си се извинио, признао грешку у процјени и потврдио да је монтажа оставила погрешан утисак, али је саопштио да ће се бранити и да неће давати додатне коментаре.

Британски јавни емитер сматра да нема правног основа за тужбу.

Портпарол британског премијера Кира Стармера рекао је да је свака правна акција ствар корпорације, али да Влада Велике Британије брани принцип снажног, независног Би-Би-Сија као поузданог националног емитера који извјештава без страха или фаворизовања и на који грађани могу да се ослоне.

Доналд Трамп

Tužba

