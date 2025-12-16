Logo
Large banner

"Расуло" поларног вртлога; "Експлозивно" се ствара најјача олуја и хита ка Европи

Извор:

Б92

16.12.2025

13:11

Коментари:

0
"Расуло" поларног вртлога; "Експлозивно" се ствара најјача олуја и хита ка Европи
Фото: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Снажан поремећај Поларног вртлога изазвао је настанак најјаче олује која се постепено помјера ка Европи, саопштили су метеоролози.

Како је навела европска метеоролошка платформа "Severe Weather Europe" поремећај поларног вртлога изазвао је развој изузетно интензивног циклона над сјеверним Атлантиком, који се данас развија у близини Њуфаундленда у Канади и постаје најјача олуја у региону од почетка сезоне.

Метеоролози упозоравају да ће снажно тзв. вјетровито поље да захвати велики дио сјеверног Атлантика, али да се очекује да најинтензивнији удари остану изнад отвореног мора, пише "Severe Weather Europe".

Најновија вијест

Хроника

Ухапшен директор Дома пензионера Тузла!

Стационарни фронтални систем могао би у наредним данима да донесе обилне падавине дијеловима Ирске, Велике Британије, сјеверне Француске и јужне Норвешке, са локалним количинама кише и до 120 милиметара, што повећава ризик од поплава у приобалним и планинским областима.

Киша би, према прогнози могла да пада непрекидно и до 12 сати, па би до суботе локално могло пасти између 60 и 120 mm кише, с највећом количином падавина у сриједу.

Затвор

Регион

Бивши градоначелник Сплита завршио у затвору, огласила се супруга: ''Нећу га посјетити''

Највише кише очекује се на планинским ланцима, посебно у јужној Норвешкој, западном дијелу Шкотске висоравни и сјеверној Енглеској.

Према подацима америчког Центра за праћење океана (НОАА), централни притисак олује опао је брзином већом од пет милибара на сат, чиме су вишеструко премашени критеријуми за тзв. бомбастични циклон, пише "Severe Weather Europe".

Очекује се да притисак падне на око 930 милибара, док се систем буде померао ка северном Атлантику, јужно од Гренланда, преноси б92.

vrijeme kisa nevrijeme

Друштво

Сутра облачно уз кишу, у вишим предјелима снијег

Експлозивно јачање циклона подстакнуто је продором изузетно хладне арктичке ваздушне масе из Канаде и сјевероисточних дијелова САД, у комбинацији са топлијим ваздухом изнад Атлантика.

На подручју Њуфаундленда забиљежени су олујни и урагански вјетрови, уз локалне мећаве.

Стручњаци наводе да ће временски обрасци у наредним недјељама да остану промјенљиви, с обзиром на неуобичајено рани и снажан поремећај поларног вртлога ове зиме.

Подијели:

Тагови:

невријеме

Олуја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хоће ли бити поскупљења струје у Српској од 1. јануара?

Република Српска

Хоће ли бити поскупљења струје у Српској од 1. јануара?

3 ч

1
Огласио се глумац осуђен за педофилију: Одриче се награде

Сцена

Огласио се глумац осуђен за педофилију: Одриче се награде

3 ч

0
Затвор

Регион

Бивши градоначелник Сплита завршио у затвору, огласила се супруга: ''Нећу га посјетити''

3 ч

0
Језиви детаљи напада у школи: Младић (15) признао кривицу за злочин, избо чувара и ученика (10)

Свијет

Језиви детаљи напада у школи: Младић (15) признао кривицу за злочин, избо чувара и ученика (10)

3 ч

0

Више из рубрике

Језиви детаљи напада у школи: Младић (15) признао кривицу за злочин, избо чувара и ученика (10)

Свијет

Језиви детаљи напада у школи: Младић (15) признао кривицу за злочин, избо чувара и ученика (10)

3 ч

0
Орбан: Драге колеге у Бриселу, нећемо одступити ни педаљ од ставова нашег народа

Свијет

Орбан: Драге колеге у Бриселу, нећемо одступити ни педаљ од ставова нашег народа

3 ч

0
Нападач из Сиднеја се пробудио из коме

Свијет

Нападач из Сиднеја се пробудио из коме

4 ч

0
Пољопривредници у Француској од јутрос блокирали најмање пет ауто-путева

Свијет

Пољопривредници у Француској од јутрос блокирали најмање пет ауто-путева

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

38

Форд радикално смањује улагања у електрична возила

15

36

Преминуо професор ПМФ-а Боро Павловић

15

32

Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

15

28

Зеленски предложио божићно примирје, Кремљ одбио из једног разлога

15

25

Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner