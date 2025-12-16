"Расуло" поларног вртлога; "Експлозивно" се ствара најјача олуја и хита ка Европи

Извор:
16.12.2025
Снажан поремећај Поларног вртлога изазвао је настанак најјаче олује која се постепено помјера ка Европи, саопштили су метеоролози.
Како је навела европска метеоролошка платформа "Severe Weather Europe" поремећај поларног вртлога изазвао је развој изузетно интензивног циклона над сјеверним Атлантиком, који се данас развија у близини Њуфаундленда у Канади и постаје најјача олуја у региону од почетка сезоне.
Метеоролози упозоравају да ће снажно тзв. вјетровито поље да захвати велики дио сјеверног Атлантика, али да се очекује да најинтензивнији удари остану изнад отвореног мора, пише "Severe Weather Europe".
Стационарни фронтални систем могао би у наредним данима да донесе обилне падавине дијеловима Ирске, Велике Британије, сјеверне Француске и јужне Норвешке, са локалним количинама кише и до 120 милиметара, што повећава ризик од поплава у приобалним и планинским областима.
Киша би, према прогнози могла да пада непрекидно и до 12 сати, па би до суботе локално могло пасти између 60 и 120 mm кише, с највећом количином падавина у сриједу.
Највише кише очекује се на планинским ланцима, посебно у јужној Норвешкој, западном дијелу Шкотске висоравни и сјеверној Енглеској.
Према подацима америчког Центра за праћење океана (НОАА), централни притисак олује опао је брзином већом од пет милибара на сат, чиме су вишеструко премашени критеријуми за тзв. бомбастични циклон, пише "Severe Weather Europe".
Очекује се да притисак падне на око 930 милибара, док се систем буде померао ка северном Атлантику, јужно од Гренланда, преноси б92.
Експлозивно јачање циклона подстакнуто је продором изузетно хладне арктичке ваздушне масе из Канаде и сјевероисточних дијелова САД, у комбинацији са топлијим ваздухом изнад Атлантика.
На подручју Њуфаундленда забиљежени су олујни и урагански вјетрови, уз локалне мећаве.
Стручњаци наводе да ће временски обрасци у наредним недјељама да остану промјенљиви, с обзиром на неуобичајено рани и снажан поремећај поларног вртлога ове зиме.
