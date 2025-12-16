Нападач из Сиднеја се пробудио из коме

Извор:
Осумњичени за нападе на плажи Бонди у Сиднеју, Навид Акрам (24), који је у болници од недјеље, пробудио се из коме, потврдила је полиција Новог Јужног Велса, пише Гардијан.
Он је заједно са својим оцем (50) у недјељу извео оружани нападу коме је убијено 15 особа који су прослављали јеврејски празник Хануку, укључујући 10-годишњу дјевојчицу, а више од 40 повријеђених људи превезено је у болницу.
Аустралијска полиција је саопштила да су двојица наоружаних нападача који се сумњиче за терористички напад путовали на Филипине прошлог мјесеца и да се разлози њиховог путовања истражују.
Наведено је и да почетне истраге указују да су нападачи Саџид и Навид Акрам могли да буду инспирисани идеологијама Исламске државе, и додала да су пронашли двије заставе ове терористичке организације у возилу које је користио један од мушкараца, преноси Би-би-си.
Саџид Акрам (50) је путовао на Филипине, користећи индијски пасош, док је његов син, Навид (24), користио аустралијски пасош, рекла је портпаролка полиције Дана Сандовал.
Он су навели град Давао као своју коначну дестинацију у земљи, који је познат по дјеловању исламистичких милитаната у сиромашним дијеловима централног и југозападног дела покрајине Минданао, преноси BBC.
Филипинска војска је саопштила да не може да потврди извјештаје да су њих двојица имали “војну обуку” док су били у земљи, наводи британски јавни сервис.
Тренутно на програму