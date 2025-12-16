Logo
Нападач из Сиднеја се пробудио из коме

Блиц

16.12.2025

11:37

Нападач из Сиднеја се пробудио из коме
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark Baker

Осумњичени за нападе на плажи Бонди у Сиднеју, Навид Акрам (24), који је у болници од нед‌јеље, пробудио се из коме, потврдила је полиција Новог Јужног Велса, пише Гардијан.

Он је заједно са својим оцем (50) у нед‌јељу извео оружани нападу коме је убијено 15 особа који су прослављали јеврејски празник Хануку, укључујући 10-годишњу д‌јевојчицу, а више од 40 повријеђених људи превезено је у болницу.

Аустралијска полиција је саопштила да су двојица наоружаних нападача који се сумњиче за терористички напад путовали на Филипине прошлог мјесеца и да се разлози њиховог путовања истражују.

нападач

Свијет

Jош један херој у Сиднеју: Оставио трудну жену и кренуо ка нападачу, полиција га грешком упуцала

Наведено је и да почетне истраге указују да су нападачи Саџид и Навид Акрам могли да буду инспирисани идеологијама Исламске државе, и додала да су пронашли двије заставе ове терористичке организације у возилу које је користио један од мушкараца, преноси Би-би-си.

“Војна обука” на Филипинима?

Саџид Акрам (50) је путовао на Филипине, користећи индијски пасош, док је његов син, Навид (24), користио аустралијски пасош, рекла је портпаролка полиције Дана Сандовал.

гробље споменик

Свијет

Оскрнављено гробље након терористичког напада у Сиднеју: Фотографије су језиве

Он су навели град Давао као своју коначну дестинацију у земљи, који је познат по д‌јеловању исламистичких милитаната у сиромашним дијеловима централног и југозападног дела покрајине Минданао, преноси BBC.

Филипинска војска је саопштила да не може да потврди извјештаје да су њих двојица имали “војну обуку” док су били у земљи, наводи британски јавни сервис.

