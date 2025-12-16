Logo
Large banner

Драма у стану Весне Вукелић Венди: Полиција и извршитељи дошли да плијене имовину

Извор:

Телеграф

16.12.2025

11:22

Коментари:

0
Драма у стану Весне Вукелић Венди: Полиција и извршитељи дошли да плијене имовину

Извршитељи су заједно са полицијом стигли испред стана пјевачице Весне Вукелић Венди како би извршили запљену имовине, пошто није исплатила судску казну од 320.000 динара, плус камату, жени с којом се тукла на пијаци прије десетак година.

Извршитеље је у стан на Бањици пустио Вендин невјенчани супруг Бранимир Бањац који је рекао како је "у питању неспоразум" и да им је адвокат прије 4 мјесеца рекао да је све измирено.

Међутим, они тврде да је дио дуга измирен, а да је дио остао.

Vendi Seselj

Сцена

Венди проговорила о Шешељу: Бићу искрена...

Бањац је рекао да је све плаћено на адвокатову иницијативу, а да је Весна на то једва пристала.

Он је извршитељима рекао да не зна о чему се ради, док они тврде да они имају другачије инструкције адвоката Ђорђевића, пише Курир.

Венди није била код куће, а Бранимир је рекао да "није било потребе да њих толико долази" и да они имају све доказе и признанице и да се ту "нешто не слаже" и да су "све договорили и да је све ријешено".

vesna zmijanac

Сцена

Весна Змијанац изашла из болнице

Тражио је од извршитеља да поново дођу са адвокатима и рекао је како их је "пустио као људе у кућу", да је неспоразум.

Предлог је да се одложење изврши јер им адвокат није присутан.

Бањац није дозволио да попишу ствари, рекавши да "има права на то".

Извршитељи су направили записник, а након што су поразговарали са једним од адвоката, они су напустили стан.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Vesna Vukelić Vendi

izvršitelji

scena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Инсерт из серије Тврђава

Култура

Посљедња сцена у "Тврђави" ломи срца: Јунаци серије запјевали "Мараму плаву", зна се коме је посвећена

1 д

0
Боби Живојиновићу пропао бизнис: "Све што смо уложили нестало преко ноћи"

Сцена

Боби Живојиновићу пропао бизнис: "Све што смо уложили нестало преко ноћи"

2 д

0
Ово је чекало 20 милиона људи из бивше Југе: Џони Штулић поново снима!

Сцена

Ово је чекало 20 милиона људи из бивше Југе: Џони Штулић поново снима!

3 д

0
Сања Малетић тражи 200.000 евра за пјесму: Бијесно "зарежала" на колеге, једно им не прашта

Сцена

Сања Малетић тражи 200.000 евра за пјесму: Бијесно "зарежала" на колеге, једно им не прашта

3 д

0

Више из рубрике

Микрофон студио пјевање

Сцена

Пјевачица открила скандалозне детаље са естраде: ''Користе дрогу да би издржали наступ 15 сати''

3 ч

0
Умрла звијезда чувене серије

Сцена

Умрла звијезда чувене серије

14 ч

0
Александра Пријовић открила да и даље чува парфем који јој је купио Шабан Шаулић

Сцена

Александра Пријовић открила да и даље чува парфем који јој је купио Шабан Шаулић

16 ч

0
Ово су детаљи здравственог стања Весне Змијанац

Сцена

Ово су детаљи здравственог стања Весне Змијанац

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Требињка и Бањалучани освојили сребрну и златну медаљу на 5. Бокешком полумаратону

12

58

СИПА претреса на четири локације

12

53

Ухапшен директор Дома пензионера Тузла!

12

41

Стигла је 3. сезона: Откривени детаљи прве епизоде серије ''Еуфорија''

12

40

Хоће ли бити поскупљења струје у Српској од 1. јануара?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner