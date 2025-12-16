Драма у стану Весне Вукелић Венди: Полиција и извршитељи дошли да плијене имовину

Извор:
Извршитељи су заједно са полицијом стигли испред стана пјевачице Весне Вукелић Венди како би извршили запљену имовине, пошто није исплатила судску казну од 320.000 динара, плус камату, жени с којом се тукла на пијаци прије десетак година.
Извршитеље је у стан на Бањици пустио Вендин невјенчани супруг Бранимир Бањац који је рекао како је "у питању неспоразум" и да им је адвокат прије 4 мјесеца рекао да је све измирено.
Међутим, они тврде да је дио дуга измирен, а да је дио остао.
Бањац је рекао да је све плаћено на адвокатову иницијативу, а да је Весна на то једва пристала.
Он је извршитељима рекао да не зна о чему се ради, док они тврде да они имају другачије инструкције адвоката Ђорђевића, пише Курир.
Венди није била код куће, а Бранимир је рекао да "није било потребе да њих толико долази" и да они имају све доказе и признанице и да се ту "нешто не слаже" и да су "све договорили и да је све ријешено".
Тражио је од извршитеља да поново дођу са адвокатима и рекао је како их је "пустио као људе у кућу", да је неспоразум.
Предлог је да се одложење изврши јер им адвокат није присутан.
Бањац није дозволио да попишу ствари, рекавши да "има права на то".
Извршитељи су направили записник, а након што су поразговарали са једним од адвоката, они су напустили стан.
