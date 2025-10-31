Венди проговорила о Шешељу: Бићу искрена...

Извор:
31.10.2025
Пјевачица и звијезда вашара је привукла пажњу јавности причом о својој некадашњој љубави са лидером радикала Војиславом Шешељом.
Иако је њихова романса обавијена велом мистерије још од деведесетих, Венди је тек послије много година ријешила да отворено проговори о тој вези и разлозима због којих ју је окончала.
"Ја сам тада, да кажем имала скоро 19 година. На неки начин полетарац... Оно што је мене и тада фасцинирало је, наравно поред његове интелигенције, је и то што је био предсједник Српског четничког покрета. То је трајало неких годину дана, плус‑минус и то је све било веома лијепо и са великим пијатетом. Међутим, ја нисам имала на уму тада да се удајем, а он је опет тражио сигурну луку. Зна се да сам нешто више од годину дана била у вези са Војиславом Шешељем. Одговарао ми је јер је у то вријеме био интелигентан, па смо се међусобно допуњавали. Послије се испоставило да није баш тако, али да не улазимо сад у те политичке теме.Код мене нема тих риболовачких прича да је било ко слао хеликоптер по мене", рекла је Венди на Информер телевизији.
То није први пут да је причала о вези. У емисији Сање Маринковић 2022. године појавио се публициста, који је отворено упитао Венди о односу са Шешељом, па је упоредио са Ћићолином, што је певачицу натерало да призна све о детаљима са политичарем.
"Могли сте да будете друга Ћићолина, али нисте", рекао је публициста.
"Бићу искрена... Са 19 година сам се забављала са Шешељом, од 19 до 20", признала је Венди.
"Шешељ је ухватио пилетину", провоцирао је публициста.
"Ја сам особа која воли интелектуалне громаде!", поручила је Вукелићева.
И док је Шешељ у више наврата тврдио да је њихова веза трајала свега два мјесеца, Венди је сада истакла да су у романси били чак годину дана, те да ју је управо она прекинула јер није жељела да се “одрекне себе”.
"Зна се да сам нешто више од годину дана била у вези с Војиславом Шешељом. Одговарао ми је јер је у то вријеме био интелигентан, па смо се међусобно допуњавали. После се испоставило да није баш тако", рекла је Венди двије деценије касније.
Овим поводом огласио се и др Шешељ, који је са осмехом прокоментарисао Вендине ријечи, поручивши да му није јасно зашто је поново одлучила да о томе говори.
"Зашто је она одлучила да говори о томе након толико времена, заиста не знам. Можда јој треба медијске пажње, па се сад за то хвата. Боље да ме се мане. Тај златни кавез о којем она говори, није ми јасно шта је мислила под тим и шта то уопште значи. Шта би Венди то још могла да каже, а да није досад већ рекла", рекао је Шешељ тада кроз смијех, преноси Република.
