Кира Најтли је годинама ишла на терапије, отворено говорила о постпорођајној депресији

31.10.2025

15:23

Кира Најтли је годинама ишла на терапије, отворено говорила о постпорођајној депресији
Фото: Таnjug

Глумица Кира Најтли отворено и јавно је причала о постпорођајној депресији, због које је морала да иде на психотерапију.

Кира Најтли недавно је гостовала у подкасту "Happy Mum Happy Baby", гдје је искрено и детаљно описала своје искуство с постпорођајном депресијом. Признала је да је имала хормонални дисбаланс због којег је морала да иде на психотерапију.

"Сјећам се потпуног хормоналног распада. Била сам на врхунцу, хормони су дивљали, а онда је услиједио пад. Мислим да се након тога појавила постпорођајна депресија", присетила се.

Деми Мур-27102025

Сцена

Деми Мур преварила мужа ноћ прије вјенчања

"Ишла сам на психотерапије, отприлике, годину дана, а можда и неколико година касније, како бих научила да се носим са ситуацијом", рекла је, те додала да 3 године није нормално спавала.

"Беба је била добро. Ја сам била добро. Све је било у реду, а ипак, упркос томе што је све било потпуно у реду, догодила се та велика ствар која ми је променила живот."

Осврнула се и на свој физички изглед након порођаја, али и питања која је добијала у вези са њим.

"Одувијек сам имала тијело које није захтевало претерану физичку активност, имала сам једно од оних мршавих тијела, знате, вратило се, али била сам изненађена што се није одмах вратило."

Питања јавности у вези са њеним изгледом била су све само не пријатна, каже глумица.

"У том тренутку осјећала сам да је јавни разговор о томе ужасан", рекла је. "'Можеш ли да обучеш старе фармерке?', стално су ме питали. Осјећала сам се као да нема разговора, да никог не занима како сам, само: 'Кад ћеш да обучеш старе фармерке?'"

Кира Најтли и њен супруг Џејмс Рајтон имају двије ћерке - Делајлу (6) и Еди (10), а недавно је за ББЦ Радио истакла да су у њеном дому забрањене друштвене мреже.

(б92)

