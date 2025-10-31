Logo

Драматично упозорење за Зеленског: Зима је његов посљедњи чин

Извор:

Агенције

31.10.2025

15:12

Коментари:

0
Драматично упозорење за Зеленског: Зима је његов посљедњи чин

Британски новинар и спољнополитички коментатор Роџер Бојс, дугогодишњи дописник листа "Тајмс" и добар познавалац политичких прилика у средњој и источној Европи, у својој новој колумни упозорава да би предстојећа зима могла означити "посљедњи чин" Володимира Зеленског.

Након скоро три године, како истиче, Украјина се суочава с озбиљним мањком ресурса, исцрпљеним савезницима и све мањим интересом Запада да настави пружати подршку.

PRENOS UN

БиХ

СБ УН-а: Продужен мандат мисије "Алтеа"

Иако из Брисела и Вашингтона и даље стижу гласне поруке солидарности, Бојс пише да је "одбрана независног Кијева пала низ љествицу западних стратешких приоритета".

Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лејен и даље понавља да "Европа мора бранити своје вриједности", али, упозорава аутор, "иза те реторике не стоји ни политичка воља ни новац".

Сједињене Државе су недавно увеле нове санкције руским енергетским гигантима Росњефту и Лукоилу, док је Украјина извела спектакуларан напад дроновима на брану у Белгороду. Ипак, Бојс наглашава да "ни једно ни друго не мијења ток сукоба". Санкције би, како наводи, чак могле додатно подићи цијену нафте, а украјински напад "није знак војске која на хоризонту види побједу".

Ламин Јамал

Фудбал

Јамалу откривен хронични здравствени проблем који може утицати на читаву каријеру

Према писању "Тајмса", Русија се припрема за нову офанзиву на истоку земље. Мобилизацијски план за 2025. годину предвиђа до 350.000 нових војника на ограниченим уговорима, а дио њих већ пролази обуку. Циљ, наводи Бојс, јесте да се отвори источни фронт, ослабе украјинске линије одбране и потом крене према средишњим дијеловима Украјине.

У међувремену, Москва рачуна на исцрпљеност Кијева. Украјински буџет за одбрану у овој години износи 70,8 милијарди долара, док су укупни приходи за наредну годину процијењени на 68 милијарди. Без нове финансијске помоћи са Запада, држава би, према процјенама, могла остати без средстава већ до краја првог квартала 2025.

Аутор процјењује да се руска стратегија темељи на исцрпљивању противника. Кориштењем дронова и пројектила циљ је, како пише, "претворити зиму у пакао" за украјинске грађане, уништити енергетску инфраструктуру и стамбене зграде, те изазвати унутрашње незадовољство и раст притиска на Зеленског.

policija rotacija

Свијет

Дјевојчица открила хорор: Жена отровала баку (83), па је угушила јастуком

Бојс закључује у песимистичном тону: чак и ако сукоб потраје још 150 дана, главни ће трошак, каже, бити у "градовима пуним људи с дрвеним ногама и празним рукавима, без посла, огорчених на своје лидере".

Волио бих да није тако, али бројке не лажу. Нема зимских чуда у источној Европи. Припремите се за мир, неће бити лијеп - завршава "Тајмс".

Подијели:

Тагови:

Русија

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Володимир Зеленски

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тражи се притвор за Санела Патка: Сумњичи се да је наводио људе на дрогу, пријети му дуга казна

Хроника

Тражи се притвор за Санела Патка: Сумњичи се да је наводио људе на дрогу, пријети му дуга казна

2 ч

0
Трудницу вратили из Дома здравља, породила се у ауту - беба преминула

Србија

Трудницу вратили из Дома здравља, породила се у ауту - беба преминула

2 ч

0
Како сок од цвекле мијења тијело већ након седам дана

Здравље

Како сок од цвекле мијења тијело већ након седам дана

2 ч

0
Додик са патријархом Порфиријем: СПЦ учинила да српски народ преживи најтежа времена

Република Српска

Додик са патријархом Порфиријем: СПЦ учинила да српски народ преживи најтежа времена

2 ч

0

Више из рубрике

Сједница Савјета безбједности УН

Свијет

Савјет безбједности УН-а о стању у БиХ

1 ч

0
Дјевојчица открила хорор: Жена отровала баку (83), па је угушила јастуком

Свијет

Дјевојчица открила хорор: Жена отровала баку (83), па је угушила јастуком

2 ч

0
Погледајте како дејствује ново руско најмоћније оружје

Свијет

Погледајте како дејствује ново руско најмоћније оружје

2 ч

1
Ruža cvijet

Свијет

Преминуо легендарни власник компаније Мегле

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Бивши премијер Албаније Фатос Нано преминуо у 73. години

16

42

За АТВ се огласио суд о поступку претученог малољетника из Требиња

16

36

Домаће средство од 2 састојка је права магија за ваш дом

16

30

Небензја: Многе одлуке су биле против Срба, Шмит је узрочник безакоња

16

26

Заокрет САД према БиХ: Нема Шмита ни ОХР-а, нема осуда, нема пријетњи, а ни пјесме у Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner