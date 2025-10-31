Драматично упозорење за Зеленског: Зима је његов посљедњи чин

Извор:
Агенције
31.10.2025
15:12
Коментари:0
Британски новинар и спољнополитички коментатор Роџер Бојс, дугогодишњи дописник листа "Тајмс" и добар познавалац политичких прилика у средњој и источној Европи, у својој новој колумни упозорава да би предстојећа зима могла означити "посљедњи чин" Володимира Зеленског.
Након скоро три године, како истиче, Украјина се суочава с озбиљним мањком ресурса, исцрпљеним савезницима и све мањим интересом Запада да настави пружати подршку.
БиХ
СБ УН-а: Продужен мандат мисије "Алтеа"
Иако из Брисела и Вашингтона и даље стижу гласне поруке солидарности, Бојс пише да је "одбрана независног Кијева пала низ љествицу западних стратешких приоритета".
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лејен и даље понавља да "Европа мора бранити своје вриједности", али, упозорава аутор, "иза те реторике не стоји ни политичка воља ни новац".
Сједињене Државе су недавно увеле нове санкције руским енергетским гигантима Росњефту и Лукоилу, док је Украјина извела спектакуларан напад дроновима на брану у Белгороду. Ипак, Бојс наглашава да "ни једно ни друго не мијења ток сукоба". Санкције би, како наводи, чак могле додатно подићи цијену нафте, а украјински напад "није знак војске која на хоризонту види побједу".
Фудбал
Јамалу откривен хронични здравствени проблем који може утицати на читаву каријеру
Према писању "Тајмса", Русија се припрема за нову офанзиву на истоку земље. Мобилизацијски план за 2025. годину предвиђа до 350.000 нових војника на ограниченим уговорима, а дио њих већ пролази обуку. Циљ, наводи Бојс, јесте да се отвори источни фронт, ослабе украјинске линије одбране и потом крене према средишњим дијеловима Украјине.
У међувремену, Москва рачуна на исцрпљеност Кијева. Украјински буџет за одбрану у овој години износи 70,8 милијарди долара, док су укупни приходи за наредну годину процијењени на 68 милијарди. Без нове финансијске помоћи са Запада, држава би, према процјенама, могла остати без средстава већ до краја првог квартала 2025.
Аутор процјењује да се руска стратегија темељи на исцрпљивању противника. Кориштењем дронова и пројектила циљ је, како пише, "претворити зиму у пакао" за украјинске грађане, уништити енергетску инфраструктуру и стамбене зграде, те изазвати унутрашње незадовољство и раст притиска на Зеленског.
Свијет
Дјевојчица открила хорор: Жена отровала баку (83), па је угушила јастуком
Бојс закључује у песимистичном тону: чак и ако сукоб потраје још 150 дана, главни ће трошак, каже, бити у "градовима пуним људи с дрвеним ногама и празним рукавима, без посла, огорчених на своје лидере".
Волио бих да није тако, али бројке не лажу. Нема зимских чуда у источној Европи. Припремите се за мир, неће бити лијеп - завршава "Тајмс".
Хроника
2 ч0
Србија
2 ч0
Здравље
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
46
16
42
16
36
16
30
16
26
Тренутно на програму