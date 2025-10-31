Јамалу откривен хронични здравствени проблем који може утицати на читаву каријеру

Извор:
Кликс
31.10.2025
15:06
Коментари:0
Највећа фудбалска сензација Ламин Јамал (18) добио је лоше вијести јер му је дијагностикована пубалгија, здравствено стање које би могло утицати на остатак његове фудбалске каријере.
Од свог првог дана у сениорском фудбалу Јамал се етаблирао као један од најбољих фудбалера свијета. Осим што одушевљава из седмице у седмицу играјући за своју Барселону, један је од најзаслужнијих за то што је Шпанија актуелни европски првак и фаворит за свјетско злато наредне године.
Међутим, Јамал је сазнао лошу вијест. Ради се о пубалгији, хроничној повреди препона с којом ће се носити до краја каријере.
Код Јамала се у посљедње вријеме могу видјети различите гримасе на лицу током напора на утакмицама, а разлог је управо овај здравствени проблем.
Иако се Барселона није оглашавала о његовом здравственом стању, лист Спорт, увијек близак Барселони, тврди да је Јамалу дијагностикована пубалгија, хронична повреда препоне која изазива упоран бол у пубичној регији.
Ради се о здравственом проблему који није мишићна повреда и који се никада не може трајно излијечити.
Пубалгија је врло сложено стање и, иако је немогуће рећи колико је Јамалов проблем озбиљан, врло је вјероватно да никада неће искоријенити цијели проблем.
„Прије свега, морамо рећи да пубалгија није повреда мишића, већ промјена у пубичном подручју, гдје се различити мишићи спајају. Не можемо рећи да је то повреда која ће нестати за мјесец дана. Не, мораће живјети с тим и мораћемо обавити превентивни и компензацијски рад како бисмо му пружили гаранције да ће моћи играти на највишем нивоу“, рекао је доктор Љуис Пуиг за каталонски Спорт.
Пуиг је такође открио да је овај здравствени проблем вјероватно узрокован низом различитих фактора, укључујући и то како су се његово држање и неки мишићи промијенили с растом.
У међувремену, спортски трауматолог др Рипољ је у разговору за Ел Ларгуеро открио како ће овај здравствени проблем утицати на Јамалове способности на фудбалском терену.
„То је повреда коју је, искрено, тешко лијечити. Карактерише је бол који смањује играчеву способност кретања и шутирања за готово 50 одсто, што је управо оно што смо видјели у Ел Класико“, објаснио је др Рипољ.
Најновије
Најчитаније
16
46
16
42
16
36
16
30
16
26
Тренутно на програму