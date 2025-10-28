Лазар Лајић - фудбалски бисер из Градишке о којем ће се тек причати

Извор:
28.10.2025
17:02
Седамнаестогодишњи Лазар Лајић из Градишке, који се сматра једним од најтелентованијих фудбалских нада Балкана, потписао професионални уговор са београдском Црвеном звездом.
Лајић, који игра на позицији десног и лијевог бека, каријеру је започео у ФК Козара и Школи фудбала Старс из Градишке.
Касније је наступао за бањалучки Борац са којим је освојио титулу шампиона БиХ у пионирској конкуренцији.
Након епизоде у Бањалуци, осам мјесеци провео је у ФК Сарајево са којим је потписао први аматерски уговор.
Са „Бордо“ тимом био је на прагу потписивања професионалног уговора, али је онда услиједио позив београдског великана, који се не одбија.
Долазак у редове „црвено-белих“ представља остварење дјечачког сна за овог вриједног младића, који је већ у првим наступима показао да се може равноправно носити са вршњацима из региона на највишем могућем нивоу.
Лазар је сваком клубу оставио је траг, потврђујући статус једног од најталентованијих играча своје генерације и с правом важи за једну од највећих фудбалских нада са наших простора, о којој ће се тек причати.
