Од четвртка се све мијења: Огласила се турска амбасада у Подгорици

Извор:
Агенције
28.10.2025
16:45
Коментари:0
Држављани Турске који посједују обичан пасош од четвртка ће бити подложни визном режиму приликом путовања у Црну Гору, саопштила је турска амбасада у Подгорици.
Они су подсјетили да је, у складу са одлуком Владе Црне Горе, режим безвизног путовања за држављане Турске привремено суспендован, преноси РТЦГ.
"Према информацијама добијеним од Министарства спољних послова Црне Горе, држављани Турске који посједују обични (бордо) пасош од 30. октобра биће подложни визном режиму приликом путовања у Црну Гору", наводи се у објави Амбасаде на мрежи X.
Karadağ'a Seyahat Edecek Vatandaşlarımız için Duyuru pic.twitter.com/J3HNpuXzb4— Türkiye in Montenegro (@TC_PodgoritsaBE) October 28, 2025
Додаје се да се захтјеви за визу могу поднијети путем Амбасаде Црне Горе у Анкари или Генералног конзулата у Истанбулу.
"С друге стране, особе које имају пасош и боравишну дозволу која важи најмање три мјесеца, и резиденти Аустралије, Канаде, Јапана, Новог Зеланда, Ирске, Сједињених Америчких Држава, Уједињеног Краљевства и земаља Шенгенског простора и посједују важећу вишекратну визу, могу ући у Црну Гору без визе, под условом да њихов боравак не прелази 30 дана", пише у објави.
Из Амбасаде су навели да су држаоци дипломатских, службених и специјалних пасоша и даље изузети од обавезе посједовања визе, уколико њихов боравак у Црној Гори не прелази 90 дана у периоду од 180 дана.
Подсјетимо, Црна Гора је јуче привремено обуставила безвизни режим за држављане Турске, а након најава премијера Милојка Спајића, који је синоћ рекао да ће по хитној процедури бити донијета одлука о привременом укидању безвизног режима за држављане Турске.
Од напада на М. Ј. забиљежен је већи број инцидената у главном граду Црне Горе. Наиме, локал турског држављанина демолиран је у центру Подгорице, а запаљено и једно возило на ауто-плацу, чији власник је такође турски држављанин.
