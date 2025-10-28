Logo

Од четвртка се све мијења: Огласила се турска амбасада у Подгорици

Држављани Турске који посједују обичан пасош од четвртка ће бити подложни визном режиму приликом путовања у Црну Гору, саопштила је турска амбасада у Подгорици.

Они су подсјетили да је, у складу са одлуком Владе Црне Горе, режим безвизног путовања за држављане Турске привремено суспендован, преноси РТЦГ.

Турци напуштају Црну Гору

Регион

Турци масовно напуштају Црну Гору - погледајте колону на аеродрому

"Према информацијама добијеним од Министарства спољних послова Црне Горе, држављани Турске који посједују обични (бордо) пасош од 30. октобра биће подложни визном режиму приликом путовања у Црну Гору", наводи се у објави Амбасаде на мрежи X.

Додаје се да се захтјеви за визу могу поднијети путем Амбасаде Црне Горе у Анкари или Генералног конзулата у Истанбулу.

"С друге стране, особе које имају пасош и боравишну дозволу која важи најмање три мјесеца, и резиденти Аустралије, Канаде, Јапана, Новог Зеланда, Ирске, Сједињених Америчких Држава, Уједињеног Краљевства и земаља Шенгенског простора и посједују важећу вишекратну визу, могу ући у Црну Гору без визе, под условом да њихов боравак не прелази 30 дана", пише у објави.

policija rotacija

Регион

И у Бару демолиран објекат у власништву Турчина

Из Амбасаде су навели да су држаоци дипломатских, службених и специјалних пасоша и даље изузети од обавезе посједовања визе, уколико њихов боравак у Црној Гори не прелази 90 дана у периоду од 180 дана.

Подсјетимо, Црна Гора је јуче привремено обуставила безвизни режим за држављане Турске, а након најава премијера Милојка Спајића, који је синоћ рекао да ће по хитној процедури бити донијета одлука о привременом укидању безвизног режима за држављане Турске.

Од напада на М. Ј. забиљежен је већи број инцидената у главном граду Црне Горе. Наиме, локал турског држављанина демолиран је у центру Подгорице, а запаљено и једно возило на ауто-плацу, чији власник је такође турски држављанин.

