Хрватски парламентарци умањују број жртава Јасеновца

Извор:
Танјуг
28.10.2025
14:45
Коментари:0
У хрватском Сабору данас се одржава округли сто о Јасеновцу на иницијативу посланичких клубова Суверениста и странке ДОМИНО, иако је најутицајнија опозициона СДП тражила забрану тог скупа, пренио је Танјуг.
Тема је "Научни приступ истраживању жртава Јасеновца". ДОМИНО је нова парламентарна странка која је настала расцјепом Домовинског покрета, након што је на унутарстраначким изборима за шефа странке поново изабран Иван Пенава.
Његов тадашњи противкандидат Марио Радић формирао је ДОМИНО, чија се политика нимало не разликује од политике радикално десног Домовинског покрета, посебно када су у питању Срби.
-Стара Градишка, Јасеновац и Лепоглава били су интернрски и радни логори, али у њима није било масовних, серијских убистава. Поготово није било убистава која би се бројила у десетинама хилјадаџ. Сигурно није било 700 тисућа жртава колико их је биљежено у Југославији, али ни 80 тисућа колико службено пише у документима Јавне установе спомен-подручје Јасеновац, службене институције Републике Хрватске”, навео је рекао је бивши новинар Игор Вукић, на почетку округлог стола.
Према његовим ријечима у Јасеновцу није било ни 30.000 до 40.000 жртава колико у својој књизи „Беспућа повијесне збиљности” наводи први хрватски предсједник Фрањо Туђман.
-У свом истраживању дошао сам до података да је тамо убијено 8.000 људи, колико их је убијено у Сребреници, ја бих се престао бавити даљњим истраживањем. Али није било тако, ја сам у својим истраживањима дошао до података према којима је укупан број жртава у Јасеновцу пуно мањи - рекао је Вукић, преноси Јутарњи.
Умањивање броја жртава и негирање званичних података
Након Вукићевог уводног излагања о Јасеновцу, ријеч је узео Никола Банић који је представљен као “знанственик и истраживач”.
Он је “вртио” десетине графикона којима је “доказивао” да су бројке и имена жртава “једноставно фалсификовани”, тј. да су многа имена и њихови датуми рођења у службеном попису јасеновачких жртава махом или погрешна или лажирана.
Дио посланика у Сабору поставио је питање одржавања таквог скупа у парламенту, а предсједник Гордан Јандроковић каже да се он одржава у организацији једног саборског клуба који је одговоран за оно што ће се тамо догодити и бити изречено.
-Одбацујем било какву повезаност Хрватског сабора, његовог руководства и саборских посланика. Овдје је јасно лоциран организатор и јасно је дефинисана и одговорност за то - рекао је Јандроковић.
За разлику од њега, Милорад Пуповац (Клуб СДС С-а) сматра да се одржавање округлог стола не би могло доводити у везу са Сабором када би се он одржавао у некој мјесној заједници или другом простору, али је проблем ако га организују они који су се заклели на уставност и законитост и у Сабору добијају "кров над главом".
Пуповац је претходно у слободним говорима у сали парламента рекао да се умањивање и негирање злочина Холокауста и броја жртава квислиншког и злочиначког усташког режима НДХ први пут у Сабору почело спроводити 1992. године, оснивањем Комисије за утврђивање ратних и поратних жртава Другог свјетског рата.
Та Комисија је 1999. Сабору поднијела извјештај о раду констатујући да је у Јасеновцу убијено 2.238 људи, али је парламент то одбио тражећи да се допуни и исправи, што никад није урађено.
-Од тада до данас под кровом Сабора није било расправе те врсте - казао је Пуповац и додао: „Сада се у Сабору – значи и у његово име, на захтјев једног клуба, поново Сабор ставља у функцију онога што му није посао”.
Пуповац је рекао и да су у дјелима Богољуба Кочовића и Владимира Жерјавића утврђени бројеви укупних жртава рата од 1941. до 1945. у Југославији, па тако и у Хрватској и Јасеновцу. Направљен је поименични попис који је до сада обухватио 83.145 имена, од чега је било 39.570 мушкараца, 23.474 жене и 20.101 дијете.
Јосип Јурчевић (Клуб посланика Моста и независног заступника Јурчевића) рекао је да за логор Јасеновац и расне законе нико не може наћи оправдање, али да се, како тврди, жртве злоупотребљавају.
Додао је да је логор Јасеновац до почетка 1960-их, када је Александар Ранковић одлучио инструментализовати то подручје и основао Спомен-подручје Јасеновац, како је навео, „најжешће злоупотријебио жртве Другог свјетског рата сводећи цијели проблем жртава у Другом свјетском рату на подручју НДХ на логор у Јасеновцу”.
Навео је и да је „праву сврху тог злочиначког потеза који траје до данас” најбоље оцијенио историчар, партизан и Србин Васо Богданов. Такође је казао да су о тој теми писали и историчари попут Фрање Туђмана, Хотимира Сиротковића и Љубе Бобана.
-Чини се све од злочиначких институција у којима сједе управљачи, црвени фашисти, да се никако не суочимо с чињеницама и на тај начин дођемо до истине - рекао је Јурчевић.
Током тражења повреда Пословника Јосип Јурчевић рекао је да је Милорад Пуповац особа за коју постоји сумња да је починила ратни злочин.
Пуповац је реаговао и поручио да га не могу оптуживати за дјело ратног злочина и још једном поновио да ће поднијети грађанску тужбу против Јурчевића и свих који су то понављали или ће понављати.
Најновије
Најчитаније
16
24
16
19
16
19
16
12
16
10
Тренутно на програму