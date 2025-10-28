Основцу вршњаци лупали главу о умиваоник у школи: Мајка откриле језиве детаље насиља

28.10.2025
Ученик једне основне школе у Загребу претрпио је језиво насиље од својих вршњака, а детаље ужаса испричала је мајка за медије.
Како тврди мајка, дијете су чекали испред тоалета, а потом су се над њеним сином језиво иживљавали.
"Причекали су га испред ВЦ-а па ушли за њим. Била су их двојица. Ударили су му главом о умиваоник па о зид. Након тога на једно ухо сатима није чуо, а остатак дана провео је у хитној помоћи", прича мајка за Јутарњи.
Све се одиграло јуче током наставе.
Повријеђен је дјечак који је виши разред основне школе, а мајка наводи да се углавном дружи с дјевојчицама па га дио ученика задиркује да је хомосексуалац. Због увреда које му од лани упућују неки од ученика завршили су код школског педагога, али су јуче ружне ријечи прерасле у физичко насиље.
"Повод нападу био је тај што је мој син загрлио једну од дјевојчица у разреду. То је, како се стално друже, међу њима нормално и пријатељски. Али је друга ученица тај загрљај снимила и послала видео дечку из другог разреда којему је то засметало", тврди мајка.
Двојица вршњака из другог разреда су, како тврди, њеног сина пресрела на великом одмору. Мајка каже како му је један од њих опалио шамар и упозорио га да се клони тих дјевојчица.
"Шта се дружиш с тим цурама, оне су наше власништво. Ето, ту су му реченицу изговорили", тврди мајка и додаје да шамар очигледно није био довољан јер су га на идућем одмору заскочили у тоалету.
"Након што су га изударали шакама по глави и тијелу, па чак и лупали му главом о зид и лавабо, мој је син остао избезумљен, а друга су деца стајала испред ВЦ-а и свему се смијала. Напад су професорима пријавиле цурице које се с њим друже", казала је потресена мајка и открила да њен син неколико сати након напада није чуо на једно ухо и јако га је бољела глава.
Дошла је у школу одмах након ужаса, а након тога су отишли у хитну помоћ. Тамо су провели цијело вече, а срећом по њих, није било повреда па су дјечака иза 22 сата пустили кући.
"Физички је он данас океј, но психички није. Већ неко вријеме га задиркују, а сада је дошло и до овога. До краја недјеље сигурно неће на наставу", каже мајка.
Директорка школе је за Јутарњи лист потврдила да је дошло до напада, као и да ће двојица ученика сносити одређене санкције.
"Све ће се обавити према процедури школе када је у питању вршњачко насиље. Више информација вам тренутно не могу дати", рекла је директорка за Јутарњи и тражила да се пошаље званични упит.
Упит су новинари прослиједили и полицији која, према ријечима мајка нападнутог дјечака, још није узела изјаве од ње и њеног сина.
