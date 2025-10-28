Ухапшено осам Подгоричана због напада и говора мржње

Извор:
СРНА
28.10.2025
11:11
Коментари:0
Осам Подгоричана је ухапшено због кривичних дијела са елементима изазивања националне и вјерске мржње и насиља, а према странцима је предузето 55 мјера - два лица су принудно удаљена, два су протјерана из земље, док је тројици страних држављана отказан боравак, саопштено је данас из Управе полиције.
- Полицијски службеници Одјељења безбједности Подгорица су, предузимајући мјере и радње на откривању и процесуирању кривичних дјела која се односе на ширење говора мржње и нетрпељивости путем друштвених мрежа, насилничког понашања и нарушавања јавног реда и мира, идентификовали и лишили слободе осам лица из Подгорице - саопштено је из Управе полиције.
Ухапшен је П.М. (35) из Подгорице, због сумње да је починио кривично дјело изазивање националне, расне и вјерске мржње. Он је, наводи се, путем својих профила на друштвеним мрежама Инстаграм и Фејсбук објавио поруку претећег и увредљивог садржаја усмјерену према турским држављанима са боравком у Црној Гори, којом се подстиче мржња и нетрпељивост на националној и вјерској основи.
Због сумње да су починили кривично дјело насилничко понашање, на штету три турска држављана, по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици, лишени су слободе Б.С. (26), Ф.Ђ. (25) и М.П. (31) из Подгорице.
Они су, како се сумња, синоћ, у насељу Забјело физички напали турске држављане, задајући им ударце шакама, ногама и палицама, те им нанијели тјелесне повреде. Код њих су у возилу прегледом пронађене и одузете бакље и фантомке.
Због кршења јавног реда и мира на штету турског држављанина слободе су лишени Т.Б. (24), Б.Б. (22) и Ф.Ј. (18). Они су, како се сумња, у насељу Забјело синоћ физички напали турског држављанина.
Идентификован је и лишен слободе и В.Д. (27) из Подгорице због кршења јавног реда и мира на штету два држављана Азербејџана.
Он је, на јавном мјесту, у једном објекту на подручју Подгорице, физички напао оштећена лица, према којима се претходно дрско понашао, грубо их вријеђао и омаловажавао.
- Управа полиције подсјећа грађане да се уздрже од било каквих облика насиља и упозорава их на незаконистост предузимања 'правде у своје руке'. Органи за спровођење закона ће, у складу са законом, предузимати све потребне мјере и радње које се односе на очување јавног реда и мира, спречавање извршења кривичних дјела и прекршаја, те заштиту унутрашње и националне безбједности државе - поручује се, у полицијском саопштењу достављеном медијима.
Из Управе полиције увјеравају грађане Црне Горе да се рестриктивне мјере предузимају према страним држављанима који крше законе на територији државе те да ће исти бити санкционисани у складу са законом.
С тим у вези, наводе, јуче су службеници Сектора граничне полиције – инспектори за странце, предузели 55 мјера према страним држављанима. Током спроведених активности на територију Подгорице, издато је 30 прекршајних налога, два лица су принудно удаљена, два су протјерана из земље, док је тројици страних држављана отказан боравак. Такође, за пет лица је инициран престанак привременог боравка, а донесено је седам рјешења о повратку страних држављана.
Ове активности ће представљати континуирану праксу Управе полиције, чиме се шаље јасна порука да ће страни држављани који почине кривична дјела бити процесуирани и лишени слободе, док ће они који незаконито бораве на територији Црне Горе бити протјерани у складу са законом.
