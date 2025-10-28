Срушио се плафон на пијаци у Загребу

Извор:
Дио плафона срушио се у хали пијаце Долац у Загребу. Према наводима, нема повријеђених у инциденту.
Испред улаза у пијацу стоји ред знатижељних купаца, али на вратима је истакнут знак упозорења, а радници објашњавају како је хала данас затворена.
Смијењен шеф Клуба одборника СНСД-а у Гацку
Према незваничним информацијама тог листа, до урушавања је дошло јутрос у лијевом дијелу хале, а улаз је онемогућен док се не обави санација.
Радници поручују да би штета требала бити санирана до сутра. Како јавља Јутарњи, дио пијаце гдје се продају млијечни производи и даље нормално ради.
