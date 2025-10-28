Logo

Срушио се плафон на пијаци у Загребу

28.10.2025

09:13

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Дио плафона срушио се у хали пијаце Долац у Загребу. Према наводима, нема повријеђених у инциденту.

Испред улаза у пијацу стоји ред знатижељних купаца, али на вратима је истакнут знак упозорења, а радници објашњавају како је хала данас затворена.

Према незваничним информацијама тог листа, до урушавања је дошло јутрос у лијевом дијелу хале, а улаз је онемогућен док се не обави санација.

Радници поручују да би штета требала бити санирана до сутра. Како јавља Јутарњи, дио пијаце гдје се продају млијечни производи и даље нормално ради.

Загреб

pijaca

