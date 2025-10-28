Смијењен шеф Клуба одборника СНСД-а у Гацку

Аутор:Бојан Носовић
28.10.2025
09:12
Коментари:0
У ОО СНСД Гацко никако да се устабиле, сада је тамо смијењен и шеф клуба одборника те странке у СО Гацко, сазнаје АТВ.
Са мјеста шефа клуба одборника СНСД-а је смијењен Стеван Црногорац а на то мјесто је именована Ивана Маљевић, њен замјеник ће бити Веселин Мучибабић потврђено је за АТВ.
Стеван Црногорац такође потврђује ову информацију.
"На састанку Kлуба одборника изражено је незадовољство мојим дјеловањем, као предсједника клуба у неким ситуацијама. Сложили смо се да се изабере неко други што је и учињено. Моје учешће и рад у Клубу је неспоран и Клуб ће и даље дјеловати јединствено", каже Црногорац.
Ивана Маљевић је бивша директорка предузећа КОМУС у Гацку и некадашњи члан СДС-а. У СНСД-у је од 2020 године.
"Сједница одборничког клуба одржана је синоћ и била је бурна", каже наш извор.
ОО СНСД-а у Гацку не функционише већ годину дана, предсједник још није именован.
