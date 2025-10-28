Logo

Смијењен шеф Клуба одборника СНСД-а у Гацку

Аутор:

Бојан Носовић

28.10.2025

09:12

Коментари:

0
Смијењен шеф Клуба одборника СНСД-а у Гацку

У ОО СНСД Гацко никако да се устабиле, сада је тамо смијењен и шеф клуба одборника те странке у СО Гацко, сазнаје АТВ.

Са мјеста шефа клуба одборника СНСД-а је смијењен Стеван Црногорац а на то мјесто је именована Ивана Маљевић, њен замјеник ће бити Веселин Мучибабић потврђено је за АТВ.

Стеван Црногорац такође потврђује ову информацију.

"На састанку Kлуба одборника изражено је незадовољство мојим дјеловањем, као предсједника клуба у неким ситуацијама. Сложили смо се да се изабере неко други што је и учињено. Моје учешће и рад у Клубу је неспоран и Клуб ће и даље дјеловати јединствено", каже Црногорац.

Ивана Маљевић је бивша директорка предузећа КОМУС у Гацку и некадашњи члан СДС-а. У СНСД-у је од 2020 године.

"Сједница одборничког клуба одржана је синоћ и била је бурна", каже наш извор.

ОО СНСД-а у Гацку не функционише већ годину дана, предсједник још није именован.

Подијели:

Тагови:

Gacko

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Не смирује се ситуација у Подгорици: Навијачи Будућности најавили ново окупљање

Регион

Не смирује се ситуација у Подгорици: Навијачи Будућности најавили ново окупљање

4 ч

0
Јапан: Неопходно одржавати канале комуникације са Русијом

Свијет

Јапан: Неопходно одржавати канале комуникације са Русијом

4 ч

0
Трамп обавио тајни љекарски преглед, познати резултати

Свијет

Трамп обавио тајни љекарски преглед, познати резултати

4 ч

0
Будимпешта жели савез земаља скептичних по питању чланства Украјине у ЕУ

Свијет

Будимпешта жели савез земаља скептичних по питању чланства Украјине у ЕУ

4 ч

0

Више из рубрике

Село у Републици Српској уписано на листу најбољих на свијету!

Градови и општине

Село у Републици Српској уписано на листу најбољих на свијету!

14 ч

3
Знак захвалности хуманих људи: ДДДК "Рудар" даривао начелника Угљевика

Градови и општине

Знак захвалности хуманих људи: ДДДК "Рудар" даривао начелника Угљевика

20 ч

0
Радници вртића у Бијељини најавили штрајк

Градови и општине

Радници вртића у Бијељини најавили штрајк

23 ч

0
Процвјетале шљиве код Приједора

Градови и општине

Процвјетале шљиве код Приједора

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

06

Мазалица: Иванићу смета борба за заштиту Српске

13

06

Амиџић: Економска активност из ЕУ сели се у друге зоне

13

04

Kојић: Не чуди нас Иванићево оглашавање као политичке кукавице и конформисте

13

03

Кошарац: Отварати нова тржишта и развијати слободну трговину

13

03

Млада докторица пронађена мртва у Ургентном центру

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner