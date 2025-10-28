Јапан: Неопходно одржавати канале комуникације са Русијом

Извор:
РТ Балкан
28.10.2025
09:03
Коментари:0
Влада Јапана мора да одржава канале комуникације са Русијом ради рјешавања билатералних питања, изјавио је генерални секретар кабинета министара Јапана, Минору Кихара, на конференцији за новинаре, преноси РИА Новости.
"Између Јапана и Русије, као суседних земаља, и даље постоји велики број неријешених питања, због чега је неопходно одржавати адекватну сарадњу са руском страном", истакао је он.
Говорећи о територијалном питању, Кихара је нагласио да у садашњим условима преговори о мировном споразуму не напредују, али да је влада усмерена ка рјешавању курилског питања и закључењу мировног уговора.
"Неопходно је наставити упорне контакте са руском страном у потрази за излазом из постојеће ситуације", додао је генерални секретар.
Свијет
Трамп обавио тајни љекарски преглед, познати резултати
Истовремено, Кихара је поново поновио стандардни став да Токио намерава да настави да пружа подршку Кијеву и да одржава санкциони притисак на Москву.
Односе Русије и Јапана већ деценијама оптерећује одсуство мировног споразума након завршетка Другог свјетског рата. Главна препрека је питање Јужних Курила – острва Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио полаже право на ова острва, позивајући се на Уговор о трговини и границама из 1855. године, док Москва истиче да су острва ушла у састав Совјетског Савеза по завршетку рата и да суверенитет над њима није предмет расправе.
Свијет
27 мин0
Свијет
30 мин0
Наука и технологија
32 мин0
Република Српска
34 мин0
Свијет
27 мин0
Свијет
30 мин0
Свијет
44 мин0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму