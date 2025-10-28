Зеленски тврди: Ово је главни циљ Руса

Извор:
Руске трупе су концентрисале своје главне ударне снаге у правцу града Покровска у Доњецкој области Украјине , гдје се жестоке борбе настављају и на територији града, саопштио је украјински предсједник Украјине Володимир Зеленски.
"Разговарао сам са војском - посебна пажња посвећена је Покровску, као и сусједним подручјима", рекао је Зеленски у вечерњем видео-обраћању, преноси Укринформ.
Он је напоменуо да се управо тамо тренутно налази највећи број ударних руских снага и значајна офанзивна активност.
"Борбе се настављају у граду: то је њихов главни циљ - сам Покровск. И сваки резултат наших снага у овом правцу је резултат за цијелу Украјину, за цјелокупну одбрану наше државе", нагласио је Зеленски.
Током јучерашњег дана догодио се 101 борбени сукоб између украјинских одбрамбених снага и руских трупа, борбе се и даље воде на шест праваца фронта, при чему руске снаге најактивније нападју у Костјантинивску и Покровску, а такође показује повећану активност у Александровску, наводи Укринформ.
