Франкенштајн пријети Европи: Све почиње са овим симптомом

Euronews

28.10.2025

08:27

Франкенштајн пријети Европи: Све почиње са овим симптомом
Фото: Kaboompics.com/Pexels

У Њемачкој је недавно забиљежена нова доминантна варијанта вируса КОВИД-19, која привлачи позорност јавности због својег необичног поријекла и могућих симптома.

Тренутачно доминантну варијанту XФГ медији често називају варијантом Франкенштајн. Према извјештајима, повезује се с појавом израженог печења у грлу, тзв. грла попут бритве, уз уобичајене симптоме болести КОВИД-19.

Свјетска здравствена организација и Еуропски центар за превенцију и контролу болести сврстали су XФГ међу "варијанте под надзором", што значи да се њезино ширење пажљиво прати, но тренутачно се не сматра разлогом за забринутост.

Иако су разине заразе короном у Европи повишене, према најновијим подацима ЕЦДЦ-а број случајева сада опада у већини земаља, пише Еуроњуз.

Варијанта XФГ резултат је споја двију ранијих вирусних инфекција , ЛФ.7 и ЛП.8.1.2., а назив Франкенштајн први је пут употријебљен за опис појединих подваријанти корона вируса након појаве варијанте омикрон крајем 2021. године у Јужноафричкој Републици.

Засад нема јасних доказа да се осјећај грла попут бритве јавља чешће код инфекција том варијантом.

Симптоми попут јаке упале грла и промуклости нису специфични за поједине варијанте КОВИД-а те се могу појавити и код других респираторних инфекција. Због тога је готово немогуће поуздано разликовати КОВИД-19 од грипе само на темељу симптома.

Тагови:

nauka

virus

