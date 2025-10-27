Још вечерас попијте чај од липе: Помаже у смиривању стреса и омогућава бољи сан

27.10.2025
Када посматрате дрвеће, увијек погледајте и обичаје епоха прије наше. Открићете да је липа, која може нарасти до 30 метара, свима који би застали под њеном крошњом даривала смиреност, тишину и мудрост пресудне да се у важним тренуцима донесу праве одлуке.
Под липом су се окупљали становници села да одлуче шта ваља учинити за здравље свих, а под њеном хладовином склапали су се и споразуми и уговори важни за цијелу заједницу. За све је било важно провести мало времена под величанственим гранама овог „магичног” стабла.
Липа је била и дрво среће и љубавне жеље; приређивали су се плесови и игре зване баш „плесови липе”. Стари су се дивили њеној дуговјечности (липа живи и више од хиљаду година) те су сматрали да дарује младост ономе ко пије инфузију/чај припремљен тако што се једна кашичица осушених цвјетова прелије шољом вреле воде остави да одстоји десетак минута.
Примјетили су да овај напитак не само „подмлађује”, него дарује миран сан и значајно смањује тјескобу. Зато се и данас користи као природни седатив, антиспазмодик и релаксанс, посебно међу женама. Да, јер се липа одувијек сматрала биљком вјечног женског принципа.
Ова биљка својим изгледом и мирисом одувијек призива женственост; није случајно што су је Грци сматрали посвећеном Афродити. Тако су жене плесале под липом како би се пробудила љубавна страст, али су истовремено истицале традицију, дубоку мудрост и континуитет свијета — све одлике које припадају управо жени.
У легенди о Филемону и Бауки, муж се претвара у храст, типично мушко дрво, док се жена претвара у благу липу. Можда у знак сјећања на ту њежну причу љубави и поштовања према боговима, цвијет липе постао је симбол брачне Љубави.
Отуда и двослојна нарав липиних напитака: с једне стране дају снагу, енергију и младост, а с друге смирују и опуштају — јер жене умију да сједине супротности: страст и мудрост.
Још од антике, можда управо због ове двије наизглед супротне акције, химна женствености била је купка од цвијета липе. Двије шаке цвјетова прокухају се, затим се проциједе и улију у воду у кади, у којој се остане уроњено двадесетак минута.
У полумраку можете распршити етерично уље липе у купатилу; његов мирис одличан је еликсир за припрему за сан и за повратак унутрашње смирености након напорног дана.
Чај од липе нас обнавља, рађа поново, повећава жељу за животом и буди страсти, а истовремено доноси ону благодат тишине и смирења која је кључна да се надвлада стрес модерног времена.
