Још вечерас попијте чај од липе: Помаже у смиривању стреса и омогућава бољи сан

27.10.2025

13:36

Још вечерас попијте чај од липе: Помаже у смиривању стреса и омогућава бољи сан
Када посматрате дрвеће, увијек погледајте и обичаје епоха прије наше. Открићете да је липа, која може нарасти до 30 метара, свима који би застали под њеном крошњом даривала смиреност, тишину и мудрост пресудне да се у важним тренуцима донесу праве одлуке.

Под липом су се окупљали становници села да одлуче шта ваља учинити за здравље свих, а под њеном хладовином склапали су се и споразуми и уговори важни за цијелу заједницу. За све је било важно провести мало времена под величанственим гранама овог „магичног” стабла.

Дрво среће и љубави

Липа је била и дрво среће и љубавне жеље; приређивали су се плесови и игре зване баш „плесови липе”. Стари су се дивили њеној дуговјечности (липа живи и више од хиљаду година) те су сматрали да дарује младост ономе ко пије инфузију/чај припремљен тако што се једна кашичица осушених цвјетова прелије шољом вреле воде остави да одстоји десетак минута.

Примјетили су да овај напитак не само „подмлађује”, него дарује миран сан и значајно смањује тјескобу. Зато се и данас користи као природни седатив, антиспазмодик и релаксанс, посебно међу женама. Да, јер се липа одувијек сматрала биљком вјечног женског принципа.

Чај од липе: Традиција и симболика

Ова биљка својим изгледом и мирисом одувијек призива женственост; није случајно што су је Грци сматрали посвећеном Афродити. Тако су жене плесале под липом како би се пробудила љубавна страст, али су истовремено истицале традицију, дубоку мудрост и континуитет свијета — све одлике које припадају управо жени.

У легенди о Филемону и Бауки, муж се претвара у храст, типично мушко дрво, док се жена претвара у благу липу. Можда у знак сјећања на ту њежну причу љубави и поштовања према боговима, цвијет липе постао је симбол брачне Љубави.

Отуда и двослојна нарав липиних напитака: с једне стране дају снагу, енергију и младост, а с друге смирују и опуштају — јер жене умију да сједине супротности: страст и мудрост.

Ритуал њежности: Купка од цвијета липе

Још од антике, можда управо због ове двије наизглед супротне акције, химна женствености била је купка од цвијета липе. Двије шаке цвјетова прокухају се, затим се проциједе и улију у воду у кади, у којој се остане уроњено двадесетак минута.

Мирис за спокојан сан: етерично уље липе

У полумраку можете распршити етерично уље липе у купатилу; његов мирис одличан је еликсир за припрему за сан и за повратак унутрашње смирености након напорног дана.

Чај од липе: Савезник против стреса савременог доба

Чај од липе нас обнавља, рађа поново, повећава жељу за животом и буди страсти, а истовремено доноси ону благодат тишине и смирења која је кључна да се надвлада стрес модерног времена.

