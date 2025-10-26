Logo

Раст број пацијената са можданим ударом у радно активној популацији

26.10.2025

18:02

Главобоља
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

На Одјељењу неурологије бијељинске болнице за девет мјесеци лијечено је 179 пацијената са можданим ударом, од којих је 11 било млађе од 65 година, што указује на пораст броја обољелих у радно активној популацији, саопштено је из Болнице "Свети врачеви".

Код 154 пацијента је у року од три сата од пријема урађен је ЦТ или МР главе, чиме је омогућено брзо постављање дијагнозе и правовремени почетак лијечења.

Тромболитичку терапију примили су сви пацијенти код којих је постојала медицинска индикација — унутар 4,5 сата од настанка симптома, што представља 100 одсто спровођење препорученог терапијског протокола.

Рана физикална терапија започета је код 154 пацијента, чиме се значајно доприноси бржем опоравку и смањењу трајних посљедица болести, наведено је у саопштењу.

Како истичу, Одјељење неурологије располаже савременом дијагностичком опремом за ЕЕГ, ЕМНГ и колор доплер ултразвучне прегледе крвних судова врата и мозга, а стручни тим чине искусни неуролози и медицинско особље посвећени сталном унапређењу дијагностике, терапије и рехабилитације пацијената.

У сусрет Свјетском дану можданог удара, који се обиљежава 29. октобра, Одјељење за неурологију Болнице "Свети врачеви" у Бијељини организовало је овог викенда додатне колор доплер ултразвучне прегледе крвних судова врата за 50 пацијената који имају потребу за овом дијагностичком методом.

На овај начин омогућена је бржа доступност прегледа и указано на значај редовне контроле и раног откривања фактора ризика који могу довести до можданог удара, болести која представља један од водећих узрока смртности и инвалидитета у свијету.

