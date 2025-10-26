Logo

Словенија уводи хитне мјере након свирепог убиства

Након смртоносног напада на 48-годишњег мушкарца у Новом месту, словеначка влада одржала је хитан састанак на којем су договорене мјере за побољшање безбједносне ситуације.

Прихваћене су оставке министра правосуђа Андреје Катич и министра унутрашњих послова Боштјана Поклукара, а државни секретар за националну и међународну безбједност Војко Волк истакао је да је неопходно одмах реаговати како би се грађанима вратило повјерење у безбједност, пише портал Дело.

"Ови приједлози иду у смјеру да реагујемо одмах и да покажемо да желимо успоставити надзор над ситуацијом која ће људима вратити повјерење у њихову безбједност, да ћемо на стручном нивоу и на нивоу репресивних органа учинити све што се у оквиру постојећег законодавства може учинити. И да ће потом струка и политика на средњорочном плану што прије учинити оно што се након јучерашњег догађаја показује као изричита нужност," поручио је Волк.

Јачање полиције

Вијеће за националну безбједност предложило је значајно јачање Полицијске управе Ново место полицајцима из других јединица, а по потреби ће се ангажовати и посебна јединица полиције.

Волк је најавио и оснивање координационе групе која ће усмјеравати рад на терену, а ту ће улогу привремено преузети оперативна група коју он води. "Састајаћемо се сваке седмице и давати смјернице за даље," додао је.

Државно тужилаштво: Пооштрили смо казнену политику

Главна државна тужитељка Катарина Бергант изјавила је да је Државно тужилаштво, након што је уочило погоршање ситуације повезане с ромском заједницом, пооштрило казнену политику, нарочито у случајевима повратника и насилних дјела.

Нагласила је да могу дјеловати само у оквирима постојећег законодавства.

Слиједе измјене закона

Премијер Роберт Голоб најавио је да ће се у наредним данима и седмица припремити пакет законодавних измјена с циљем учинковитијег одговора на погоршане безбједносне услове, како у Новом месту, тако и у другим мјестима у Словенији.

Предсједник Врховног суда Миодраг Ђорђевић коментарисао је да је правосуђе "посљедње у низу" те да су за рјешавање оваквих случајева потребни добро и учинковито законодавство, полиција и тужилаштво. На питање о одговорности правосуђа, одговорио је како би се о томе тешко могло говорити.

Подсјетимо, до реакције званичника дошло је након трагичног догађаја у ноћи с петка на суботу, када је 48-годишњак дошао по сина пред локал у Новом месту јер му је наводно пријетила група Рома. Они су потом напали оца и претукли га, а он је касније у болници преминуо од задобијених повреда.

