26.10.2025
15:36
Коментари:0
Према информацијама сплитске полиције, у Каштелима се трага за двије малољетне дјевојчице чији је нестанак пријављен 24. октобра, а случај је унијет у Националну евиденцију несталих особа.
Ријеч је о 12-годишњој Ванеси Младар и 15-годишњој Никол Цвитан. Дан касније пријављен је и нестанак 17-годишњег Марина Пенсе.
Полиција вјерује да су нестанци дјевојчица међусобно повезани, али да нема доказа да су у вези са нестанком младића, преноси Портал.хр.
Ванеса Младар посљедњи пут је виђена 24. октобра у Каштелима.
Рођена је 2013. године, висока 167 cm, има кестењасту косу и очи.
У тренутку нестанка била је обучена у бијелу мајицу кратких рукава, ружичасту тренерку и беж патике марке Адидас.
Никол Цвитан, такође виђена 24. октобра у Каштелима, рођена је 2010. године.
Висока је 160 cm, има црну косу и кестењасте очи.
На себи је имала црну мајицу дугих рукава, свијетле фармерке и беж Адидас патике.
Марин Пенса нестао је 25. октобра, дан касније.
Рођен је 2008. године, висок 197 cm, има смеђу косу и плаве очи.
Полиција апелује на грађане да, уколико имају било какве информације о несталим особама, одмах обавијесте најближу полицијску станицу или позову број 192.
Информације се могу послати и путем e-mail адресе: nestali@nestali.hr.
