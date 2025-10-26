Logo

Хрватска на ногама: У два дана нестале двије д‌јевојчице и младић

26.10.2025

15:36

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Према информацијама сплитске полиције, у Каштелима се трага за двије малољетне д‌јевојчице чији је нестанак пријављен 24. октобра, а случај је унијет у Националну евиденцију несталих особа.

Ријеч је о 12-годишњој Ванеси Младар и 15-годишњој Никол Цвитан. Дан касније пријављен је и нестанак 17-годишњег Марина Пенсе.

Полиција вјерује да су нестанци д‌јевојчица међусобно повезани, али да нема доказа да су у вези са нестанком младића, преноси Портал.хр.

Опис несталих особа

Ванеса Младар посљедњи пут је виђена 24. октобра у Каштелима.

Рођена је 2013. године, висока 167 cm, има кестењасту косу и очи.

У тренутку нестанка била је обучена у бијелу мајицу кратких рукава, ружичасту тренерку и беж патике марке Адидас.

Никол Цвитан, такође виђена 24. октобра у Каштелима, рођена је 2010. године.

Висока је 160 cm, има црну косу и кестењасте очи.

На себи је имала црну мајицу дугих рукава, свијетле фармерке и беж Адидас патике.

Марин Пенса нестао је 25. октобра, дан касније.

Рођен је 2008. године, висок 197 cm, има смеђу косу и плаве очи.

Нестали у Хрватској
Нестали у Хрватској

Полиција апелује на грађане да, уколико имају било какве информације о несталим особама, одмах обавијесте најближу полицијску станицу или позову број 192.

Информације се могу послати и путем e-mail адресе: nestali@nestali.hr.

