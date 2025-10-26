Два министра поднијела оставке, становници у Новом Месту упалили свијеће

Извор:
СРНА
26.10.2025
13:55
Коментари:0
Словеначки министар правосуђа Андреја Катич и унутрашњих послова Боштјан Поклукар поднијели су оставке након трагичног догађаја у Новом Месту, гдје је 21-годишњак насмрт претукао мушкарца испред локала.
Оставке су понудили на хитном састанку који је сазвао премијер Роберт Голоб.
Друштво
Стиже ново поскупљење млијека
Словеначки премијер Роберт Голоб и предсједница Наташа Пирц Мусар најоштрије осудили насиље.
Мушкарац /48/, који је дошао по сина, нападнут је испред једног бара око 2.30 часова у суботу ујутро, а син га је наводно позвао јер му је група Рома пријетила. Полиција је до сада ухапсила једног осумњиченог /20/.
Голоб је изјавио да се насиље не догађа преко ноћи, већ настаје у окружењу у којем се насилна дјела не кажњавају, а правда одгађа и истовремено упутио саучешће породици жртве.
Здравље
Љекари препоручују свињску маст за ова 3 озбиљна проблема
Као премијер истакао је да "осјећа највећу дужност да осигура безбједност свих грађана Словеније, али и да захтијева јасне одговоре и конкретне мјере од одговорних.
У међувремену, велики број грађана окупио се у Новом Месту испред бара где је 48-годишњи мушкарац страдао. Мјештани су одали пошту и упалили свијеће, преносе медији.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму