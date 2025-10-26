Logo

Два министра поднијела оставке, становници у Новом Месту упалили свијеће

Фото: Pexels

Словеначки министар правосуђа Андреја Катич и унутрашњих послова Боштјан Поклукар поднијели су оставке након трагичног догађаја у Новом Месту, гдје је 21-годишњак насмрт претукао мушкарца испред локала.

Оставке су понудили на хитном састанку који је сазвао премијер Роберт Голоб.

Као премијер истакао је да "осјећа највећу дужност да осигура безбједност свих грађана Словеније, али и да захтијева јасне одговоре и конкретне мјере од одговорних.

У међувремену, велики број грађана окупио се у Новом Месту испред бара где је 48-годишњи мушкарац страдао. Мјештани су одали пошту и упалили свијеће, преносе медији.

