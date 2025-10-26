Љекари препоручују свињску маст за ова 3 озбиљна проблема

Извор:
Крстарица
26.10.2025
13:46
Свињска маст користи се за кожне болести, болове у зглобовима и јачање имунитета — и то са све више потврда из љекарских ординација.
Некада омражена, данас све траженија — свињска маст се враћа у домаћинства не само као кулинарски састојак, већ и као природан лијек. Љекари је све чешће препоручују, а искуства људи говоре да помаже тамо гдје скупи препарати често закажу.
Наноси се директно на кожу и убрзава зарастање рана, екцема и опекотина.
Звучи као савјет из старе свеске, али маст за кожу није мит. Правилно опрана, свињска маст ствара заштитни слој, задржава влагу и подстиче регенерацију. Мјешавина са невеном или прополисом додатно појачава ефекат. Људи је користе код псоријазе, раница и чак код уједа инсеката.
Да, користи се као облога за реуму, ишијас и укоченост.
Топла маст се наноси на болно мјесто, покрије газом и остави да дјелује преко ноћи. Многи додају ракију, мед или бијели лук за појачан ефекат. Свињска маст продире дубоко у ткиво, смањује упалу и доноси олакшање већ након неколико дана.
Да — садржи витамине А, Д и Е, као и корисне масне киселине.
Умјерено конзумирање, рецимо на хљебу са бијелим луком, може помоћи тијелу да се избори са вирусима и хроничним умором. Свињска маст је природан извор енергије, без транс-масти које штете срцу. Кључ је у умјерености и квалитету.
– Да ли свињска маст гоји?
Не ако се користи умјерено — као и са сваком масноћом, количина је кључ.
– Може ли се користити код дјеце?
Да, али само споља и уз савјет педијатра.
– Како се правилно чува ?
У стакленој тегли, на хладном и тамном мјесту — може трајати мјесецима.
– Да ли има непријатан мирис?
Квалитетна, добро опрана маст готово да нема мирис.
Свињска маст није бапска прича — то је природан лијек који има смисла и у 21. вијеку. Љекари је не препоручују из носталгије, већ зато што дјелује. И можда је вријеме да јој дамо нову шансу — не само у кухињи, већ и у кућној апотеци.
