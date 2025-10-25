Иако ћемо спавати сат дуже, можемо се осјећати уморније: Ево како све зимско рачунање времена утиче на нас

25.10.2025
Иако прелазак на зимско рачунање времена многи дочекују са олакшањем јер "добијамо" сат више сна, у пракси се често дешава супротно – осјећамо се уморније, раздражљивије и теже се будимо. Промјена ритма од само 60 минута може пореметити наш биолошки сат, а посљедице се највише примјећују током првих неколико дана, па чак и недјеља.
Наш организам функционише по унутрашњем ритму, познатом као циркадијални ритам, који регулише спавање, лучење хормона, апетит и ниво енергије. Када се помјери сат, тијело мора да се прилагоди новом ритму дана и ноћи.
У јесењим и зимским мјесецима додатни проблем ствара и краћи дан – мањак природне свјетлости доводи до повећаног лучења мелатонина, хормона сна, због чега смо поспанији и теже се разбуђујемо ујутру.
Стручњаци истичу да прелазак на зимско рачунање времена може привремено утицати на:
-квалитет сна – многи се буде током ноћи или осјећају као да нису довољно одморни
-расположење – код неких особа јављају се симптоми сезонске депресије због мањка свјетлости
-концентрацију и продуктивност, посебно првих дана након промјене
-крвни притисак и срчани ритам, код особа које су осјетљиве на промјене рутине и сна.
Да би се организам лакше прилагодио, препоручује се неколико једноставних корака:
Уведите постепено прилагођавање – пар дана прије помјерања сата идите у кревет 15 минута раније.
Ујутру излазите на природно свјетло, макар на кратку шетњу, јер свјетлост "ресетује" биолошки сат
Избјегавајте тешку храну и кофеин увече, јер они додатно ремете сан
Одржавајте рутину спавања и буђења, чак и викендом.
Ако и након неколико дана осјећате изражен умор, несаницу или промјене расположења, могуће је да вам треба више времена за адаптацију – нарочито ако сте склони стресу или имате нередован сан.
Иако дјелује безазлено, прелазак на зимско рачунање времена утиче на наш биоритам више него што мислимо. Умјесто да се ослањамо на "сат више сна", боље је да у овом периоду дамо себи простора за одмор, успоримо ритам и прилагодимо се природном смјењивању дана и ноћи.
