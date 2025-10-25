Logo

Иако ћемо спавати сат дуже, можемо се осјећати уморније: Ево како све зимско рачунање времена утиче на нас

25.10.2025

13:00

Коментари:

0
Спавање дјевојка сан кревет
Фото: Ivan Oboleninov/Pexels

Иако прелазак на зимско рачунање времена многи дочекују са олакшањем јер "добијамо" сат више сна, у пракси се често дешава супротно – осјећамо се уморније, раздражљивије и теже се будимо. Промјена ритма од само 60 минута може пореметити наш биолошки сат, а посљедице се највише примјећују током првих неколико дана, па чак и недјеља.

Зашто се осјећамо уморније и поспаније?

Наш организам функционише по унутрашњем ритму, познатом као циркадијални ритам, који регулише спавање, лучење хормона, апетит и ниво енергије. Када се помјери сат, тијело мора да се прилагоди новом ритму дана и ноћи.

ILU-JESEN-170925

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

У јесењим и зимским мјесецима додатни проблем ствара и краћи дан – мањак природне свјетлости доводи до повећаног лучења мелатонина, хормона сна, због чега смо поспанији и теже се разбуђујемо ујутру.

Како промјена времена утиче на здравље?

Стручњаци истичу да прелазак на зимско рачунање времена може привремено утицати на:

-квалитет сна – многи се буде током ноћи или осјећају као да нису довољно одморни

-расположење – код неких особа јављају се симптоми сезонске депресије због мањка свјетлости

-концентрацију и продуктивност, посебно првих дана након промјене

Policija Srbija

Хроника

У подруму куће у Београду пронађен арсенал оружја

-крвни притисак и срчани ритам, код особа које су осјетљиве на промјене рутине и сна.

Како олакшати прелазак на зимско рачунање времена?

Да би се организам лакше прилагодио, препоручује се неколико једноставних корака:

Уведите постепено прилагођавање – пар дана прије помјерања сата идите у кревет 15 минута раније.

Ујутру излазите на природно свјетло, макар на кратку шетњу, јер свјетлост "ресетује" биолошки сат

Избјегавајте тешку храну и кофеин увече, јер они додатно ремете сан

Одржавајте рутину спавања и буђења, чак и викендом.

паприка ајвар-09092025

Савјети

Топ рецепти за јела од печене паприке

Ако и након неколико дана осјећате изражен умор, несаницу или промјене расположења, могуће је да вам треба више времена за адаптацију – нарочито ако сте склони стресу или имате нередован сан.

Утиче на нас више него што мислимо

Иако дјелује безазлено, прелазак на зимско рачунање времена утиче на наш биоритам више него што мислимо. Умјесто да се ослањамо на "сат више сна", боље је да у овом периоду дамо себи простора за одмор, успоримо ритам и прилагодимо се природном смјењивању дана и ноћи.

(Lepa&Srećna)

Подијели:

Таг:

pomjeranje sata

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Медвјед усмртио човјека на сјеверу Јапана

Свијет

Медвјед усмртио човјека на сјеверу Јапана

3 ч

0
Ковачевић: Референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће

Република Српска

Ковачевић: Референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће

3 ч

0
računar, haker, tehnologija

Свијет

Ирански хакери напали више од 100 државних институција

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Ужас у Хрватској: Отац полио сина (25) бензином, па га запалио

3 ч

0

Више из рубрике

Стручњаци очекују тешку сезону грипа

Здравље

Стручњаци очекују тешку сезону грипа

4 ч

0
Недостатак сна повећава ризик од деменције

Здравље

Недостатак сна повећава ризик од деменције

18 ч

0
Сок од нара

Здравље

Овај сок штити од 3 веома честе болести

19 ч

0
Flaša vode

Здравље

Златно правило када је унос течности у питању: Напијте се воде до 16 часова

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

59

Трамп припрема додатне санкције Русији

15

53

Преминуо познати глумац

15

44

Отац са синовима претукао комшију због паркинга

15

32

"Пантери" од Станивуковића траже истину о изградњи централног спомен-обиљежја

15

17

Катарина Лазић открила какве повреде је задобила у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner