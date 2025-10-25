У подруму куће у Београду пронађен арсенал оружја

Извор:
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, полиција је ухапсила мушкарца власника куће на Звездари у којој је пронађена велика количина оружја.
У подруму куће мушкарца чији су иницијали Б.Т. /28/, синоћ је пронађено 10 аутоматских пушака, двије карабинске пушке, седам пиштоља и ножеви, сазнаје Танјуг.
Такође је пронађена разна опрема за оружје попут пригушивача, оквира и кундака.
