У подруму куће у Београду пронађен арсенал оружја

Извор:

СРНА

25.10.2025

12:47

У подруму куће у Београду пронађен арсенал оружја
Фото: Танјуг/АП

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, полиција је ухапсила мушкарца власника куће на Звездари у којој је пронађена велика количина оружја.

У подруму куће мушкарца чији су иницијали Б.Т. /28/, синоћ је пронађено 10 аутоматских пушака, двије карабинске пушке, седам пиштоља и ножеви, сазнаје Танјуг.

ILU-ŽIVOTINJA-MEDVJED-180925

Свијет

Медвјед усмртио човјека на сјеверу Јапана

Такође је пронађена разна опрема за оружје попут пригушивача, оквира и кундака.

Тагови:

arsenal oružja

Београд

