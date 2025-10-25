Logo

Ирански хакери напали више од 100 државних институција

Извор:

Б92

25.10.2025

12:38

Коментари:

0
računar, haker, tehnologija
Фото: Pexels

Хакери из Ирана напали су више од стотину државних институција широм Блиског истока и Сјеверне Африке, користећи напредни малвер под називом Phoenix Backdoor.

Наиме, истраживачи сајбер безбједности открили су нову кампању иранске хакерске групе MuddyWater, која је циљала наведене институције.

Према извештају компаније Group-IB, напади су започели половином августа, када су хакери помоћу компромитованог налога на сервису NordVPN слали фишинг мејлове државним органима.

Само неколико дана касније, командно-контролни сервер (Ц2) је угашен, што указује на прелазак у другу фазу операције.

У средишту напада налази се малвер Phoenix Backdoor v4, скривен у Word документима са макро кодом, који се активира након што корисник отвори фајл. Једном инсталиран, малвер прикупља информације о систему, укључујући име рачунара, домен, верзију Windowsa и корисничко име и омогућава нападачима потпуну даљинску контролу над зараженим уређајем.

policija hrvatska

Хроника

Ужас у Хрватској: Отац полио сина (25) бензином, па га запалио

Осим тога, откривен је и алат за крађу података из веб прегледача као што су Chrome, Edge, Опера и Браве, укључујући лозинке и приступне кључеве.

Истраживачи наводе да се у овом случају користе познате тактике и алати карактеристични за MuddyWater, који већ годинама делује под покровитељством иранске владе, преноси б.92.

Подијели:

Таг:

hakeri

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Орбан: Могуће имати јефтине енергенте и земљу без миграната

Свијет

Орбан: Могуће имати јефтине енергенте и земљу без миграната

3 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Јапански туриста пао са зида Пантеона и погинуо

3 ч

0
Путин: Без претјеривања, ово је историјски догађај

Свијет

Путин: Без претјеривања, ово је историјски догађај

4 ч

0
Трамп: Волио бих да нам Кина помогне

Свијет

Трамп: Волио бих да нам Кина помогне

5 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

59

Трамп припрема додатне санкције Русији

15

53

Преминуо познати глумац

15

44

Отац са синовима претукао комшију због паркинга

15

32

"Пантери" од Станивуковића траже истину о изградњи централног спомен-обиљежја

15

17

Катарина Лазић открила какве повреде је задобила у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner