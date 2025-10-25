Путин: Без претјеривања, ово је историјски догађај

Извор:
25.10.2025
11:37
Потписивање Конвенције УН против кибернетичког криминала је историјски догађај до којег је дошло јер је већина земаља подржала руску иницијативу, изјавио је предсједник Владимир Путин.
"Овај историјски догађај, без претјеривања, постао је могућ захваљујући подршци већине земаља свијета иницијативи коју је Русија представила 2019. године за развој универзалног међународног уговора о борби против употребе информационо-комуникационих технологија у криминалне сврхе", рекао је Путин у поруци на церемонији потписивања конвенције.
Упркос тешкој међународној ситуацији, додао је он, дипломате и представници агенција за провођење закона из чланица УН успјели су да удруже снаге да би припремили и координисали "нацрт овог најважнијег документа".
"Конвенција је осмишљена да се одупре једном од глобалних изазова нашег времена - незаконитим радњама у дигиталном домену. Кривична дјела те врсте често су повезана са тероризмом и пропагандом екстремистичке идеологије, нелегалном трговином дрогом и оружјем и представљају озбиљну пријетњу безбједности како појединаца, тако и читавих држава", додао је руски предсједник.
Он је истакао да је Русија отворена за најближу међународну сарадњу у борби против кибернетичког криминала.
