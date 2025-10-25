Logo

Преминула тајландска краљица: Ко је била мајка Сирикит?

25.10.2025

09:08

Коментари:

0
Преминула тајландска краљица: Ко је била мајка Сирикит?
Фото: Танјуг/АП

Тајландска краљица-мајка Сирикит, мајка краља Маха Ваџиралонгкорна, преминула је у 93. години, саопштено је данас из палате.

Сирикит се није појављивала у јавности откако је 2012. доживјела мождани удар. Према саопштењу палате, била је хоспитализована од 2019. због више болести, а 17. октобра развила је инфекцију крвотока и преминула касно у петак.

За чланове краљевске породице и двора проглашена је једногодишња жалост. Тајландски премијер Анутин Чарнвиракул отказао је путовање на самит АСЕАН-а у Малезији због смрти краљице мајке, саопштила је влада. Кабинет ће се у суботу састати ради договора о краљевској сахрани.

Сирикит, која је била супруга покојног краља Бхумибола Адуљадеђа, сматрана је симболом националног јединства и имала је важну улогу у хуманитарним и културним пројектима широм земље, истиче Ројтерс.

Током посјете Сједињеним Америчким Државама 1960. године, магазин Тиме описао ју је као "витку" и "аркифеминисткињу", док ју је француски дневник Л`Ауроре назвао "очаравајућом".

Незгода-фонтана

Хроника

Пијан ударио у фонтану у Требињу, огласила се полиција

Рођена 1932. године, исте године када је Тајланд прешао из апсолутне у уставну монархију, Сирикит Китиyакара била је кћерка тајландског амбасадора у Француској и одрасла је у богатству и привилегији.

Док је у Паризу студирала музику и језике, упознала је принца Бхумибола, који је дио дјетињства провео у Швајцарској. "Био је то мрак на први поглед", казала је у Би-Би-Си-јевом документарцу, објашњавајући да је закаснио на њихов први сусрет. "Онда је постало љубав".

Вјерили су се 1949. године, а годину касније вјенчали у Тајланду, када је имала 17 година.

Увијек беспријекорно одјевена, Сирикит је сарађивала с француским модним дизајнером Пијереом Балмаином на креацијама од тајландске свиле. Подржавајући очување традиционалних техника ткања, заслужна је за оживљавање тајландске индустрије свиле.

Њен једини син, садашњи краљ Маха Вајиралонгкорн – Рама десети – наслиједио је оца након његове смрти 2016. године. По његовој крунидби 2019, Сирикит је званично добила титулу краљице мајке.

За многе становнике Тајланда, Сирикит ће остати упамћена по својој хуманости, мајчинској топлини и посвећености народу. Њена смрт третира се с дубоким поштовањем у земљи у којој су критике монархије строго забрањене законима о увреди круне, који се односе и на преминуле чланове краљевске породице.

Иза себе је оставила сина, краља Вајиралонгкорна, и три кћерке.

Подијели:

Тагови:

Tajland

kraljica

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Познато да ли ће се Трамп састати са Ким Џонг Уном

Свијет

Познато да ли ће се Трамп састати са Ким Џонг Уном

3 ч

0
Водитељ на снимању сазнао да супруга планира његово убиство

Свијет

Водитељ на снимању сазнао да супруга планира његово убиство

3 ч

0
Дилерка из Србије ухапшена у стану пуном дроге

Свијет

Дилерка из Србије ухапшена у стану пуном дроге

12 ч

0
Посвађао са бившом партнерком коју је злостављао, па отео дијете

Свијет

Посвађао са бившом партнерком коју је злостављао, па отео дијете

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

18

Цвијановић поручила Бећировићу: Нема потребе да сами себе обмањујемо

10

57

Како се на природан начин ријешити смрдибуба

10

54

Додик: Још једна лијепа вијест за данас

10

45

Шта је јапанска техника испијања воде?

10

36

Трамп: Волио бих да нам Кина помогне

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner