Преминула тајландска краљица: Ко је била мајка Сирикит?

Тајландска краљица-мајка Сирикит, мајка краља Маха Ваџиралонгкорна, преминула је у 93. години, саопштено је данас из палате.
Сирикит се није појављивала у јавности откако је 2012. доживјела мождани удар. Према саопштењу палате, била је хоспитализована од 2019. због више болести, а 17. октобра развила је инфекцију крвотока и преминула касно у петак.
За чланове краљевске породице и двора проглашена је једногодишња жалост. Тајландски премијер Анутин Чарнвиракул отказао је путовање на самит АСЕАН-а у Малезији због смрти краљице мајке, саопштила је влада. Кабинет ће се у суботу састати ради договора о краљевској сахрани.
Сирикит, која је била супруга покојног краља Бхумибола Адуљадеђа, сматрана је симболом националног јединства и имала је важну улогу у хуманитарним и културним пројектима широм земље, истиче Ројтерс.
Током посјете Сједињеним Америчким Државама 1960. године, магазин Тиме описао ју је као "витку" и "аркифеминисткињу", док ју је француски дневник Л`Ауроре назвао "очаравајућом".
Рођена 1932. године, исте године када је Тајланд прешао из апсолутне у уставну монархију, Сирикит Китиyакара била је кћерка тајландског амбасадора у Француској и одрасла је у богатству и привилегији.
Док је у Паризу студирала музику и језике, упознала је принца Бхумибола, који је дио дјетињства провео у Швајцарској. "Био је то мрак на први поглед", казала је у Би-Би-Си-јевом документарцу, објашњавајући да је закаснио на њихов први сусрет. "Онда је постало љубав".
Вјерили су се 1949. године, а годину касније вјенчали у Тајланду, када је имала 17 година.
Увијек беспријекорно одјевена, Сирикит је сарађивала с француским модним дизајнером Пијереом Балмаином на креацијама од тајландске свиле. Подржавајући очување традиционалних техника ткања, заслужна је за оживљавање тајландске индустрије свиле.
Њен једини син, садашњи краљ Маха Вајиралонгкорн – Рама десети – наслиједио је оца након његове смрти 2016. године. По његовој крунидби 2019, Сирикит је званично добила титулу краљице мајке.
За многе становнике Тајланда, Сирикит ће остати упамћена по својој хуманости, мајчинској топлини и посвећености народу. Њена смрт третира се с дубоким поштовањем у земљи у којој су критике монархије строго забрањене законима о увреди круне, који се односе и на преминуле чланове краљевске породице.
Иза себе је оставила сина, краља Вајиралонгкорна, и три кћерке.
