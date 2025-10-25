Петковић: Београд опредјељен за мир, Приштина за кризе и тензије

25.10.2025
12:01
Коментари:0
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић изјавио је да предсједник такозваног Косова Вјоса Османи својом изјавом о дестабилизацији неће остварити циљ, јер је Београд опредијељен за мир, стабилност и компромис, а Приштина зна само за изазивање криза и тензија.
"Када Вјоса Османи говори о дестабилизацији, очигледно полази од такозваног Косова, које је главни извор нестабилности у региону западног Балкана, а о томе сведочи и више од 700 инцидената усмерених према српском народу на Косову и Метохији", наводи Петковић у саопштењу поводом нових вербалних провокација и запаљивих изјава Османијеве.
Петковић истиче да Османијеву више ни у Приштини ни у међународној заједници не схватају озбиљно, а њени покушаји дезавуисања јавности, наклапања и напада на Београд никога не могу да заварају, јер је демантују свакодневни напади на Србе и Српску православну цркву.
"Нема угроженијег народа у савременој Европи од Срба на Косову и Метохији, који су мете арбитрарних хапшења, којима су противправно затворене институције од животног значаја, а као резултат антисрпске и ескалаторне политике Приштине, готово 20 одсто Срба са севера Косова и Метохије морало је да напусти своје домове", подсјећа Петковић.
Он је нагласио да се крхки мир на Косову и Метохији чува захваљујући одговорној политици предсједника Србије Александра Вучића и захваљујући српском народу, који трпи терор Османијеве и Куртија, и не насједа на провокације.
Вјоса Османи изнијела је за њемачки сервис "Дојче веле" тврдње о наводним намјерама Србије да дестабилизује такозвано Косово, наводећи да је видјела извјештаје који се на то односе.
