Петковић: Београд опредјељен за мир, Приштина за кризе и тензије

25.10.2025

12:01

Коментари:

0
Петковић: Београд опредјељен за мир, Приштина за кризе и тензије
Фото: Танјуг/АП

Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић изјавио је да предсједник такозваног Косова Вјоса Османи својом изјавом о дестабилизацији неће остварити циљ, јер је Београд опредијељен за мир, стабилност и компромис, а Приштина зна само за изазивање криза и тензија.

ЕУ

БиХ

''Избор преговарача са Европском унијом лако рјешив''

"Када Вјоса Османи говори о дестабилизацији, очигледно полази од такозваног Косова, које је главни извор нестабилности у региону западног Балкана, а о томе сведочи и више од 700 инцидената усмерених према српском народу на Косову и Метохији", наводи Петковић у саопштењу поводом нових вербалних провокација и запаљивих изјава Османијеве.

Петковић истиче да Османијеву више ни у Приштини ни у међународној заједници не схватају озбиљно, а њени покушаји дезавуисања јавности, наклапања и напада на Београд никога не могу да заварају, јер је демантују свакодневни напади на Србе и Српску православну цркву.

"Нема угроженијег народа у савременој Европи од Срба на Косову и Метохији, који су мете арбитрарних хапшења, којима су противправно затворене институције од животног значаја, а као резултат антисрпске и ескалаторне политике Приштине, готово 20 одсто Срба са севера Косова и Метохије морало је да напусти своје домове", подсјећа Петковић.

automehanicar

Ауто-мото

Ови ауто-дијелови се највише краду

Он је нагласио да се крхки мир на Косову и Метохији чува захваљујући одговорној политици предсједника Србије Александра Вучића и захваљујући српском народу, који трпи терор Османијеве и Куртија, и не насједа на провокације.

Вјоса Османи изнијела је за њемачки сервис "Дојче веле" тврдње о наводним намјерама Србије да дестабилизује такозвано Косово, наводећи да је видјела извјештаје који се на то односе.

Таг:

Петар Петковић

Коментари (0)
