Лед је кориснији него што можете да замислите

Наизглед обичне коцкице леда, које свакодневно узимамо здраво за готово, крију мноштво трикова који могу да олакшају живот у домаћинству. Осим што хладе омиљено пиће или чине лимунаду савршеном током љета, лед може да постане ваша мала, непримјетна помоћ у чишћењу, одржавању и освјежавању куће.
У временима када сви тражимо практична и брза рјешења без употребе јаке хемије, управо лед постаје тајни састојак домаће ефикасности. Од замрзивача до дневне собе, његова примјена је изненађујуће широка - а резултати, једноставно невјероватни.
Колико пута вам се догодило да се жвака залијепи за тепих или да кап воска поквари прелијеп столњак? Умјесто панике, посегните за неколико коцкица леда. Лед учвршћује проблематичне материје попут воска или жваке, па их је касније лако скинути без икаквог трага.
Све што треба јесте да коцкице ставите у пластичну кесицу, прислоните их на запрљано мјесто и сачекате пар минута. Када се материјал охлади и стврдне, лако ћете га одстранити тупим ножем. Овај трик дјелује и на тканинама, и на намјештају, и на теписима - а што је најбоље, не захтијева никакву хемикалију.
Ако сте од оних који не воле да пеглају, лед ће вам постати најбољи пријатељ. Убаците пар коцкица леда у сушилицу заједно с изгужваном одјећом и укључите је на десетак минута. Како се лед топи, ствара пару која природно равна тканину и уклања наборе.
Овај трик посебно помаже када вам се жури и немате времена за класично пеглање. Памучне и ланене кошуље биће као испеглане, а одјећа ће изаћи из сушилице освјежена и мека на додир.
Кухиња је просторија у којој се мириси најбрже задржавају, али лед и овде чини чудо. Ако из одвода долази непријатан мирис, убаците неколико коцкица леда помијешаних с корицом лимуна и пустите топлу воду.
Комбинација хладноће и цитруса уклониће наслаге и непријатне мирисе. Лед може помоћи и код чишћења замрзивача - ако се накупио слој леда, ставите посуду с коцкицама у угао, и процес топљења ће убрзати одмрзавање без гребања и оштећења.
Свјежина у кухињи никада није била једноставнија, преноси "24Седам".
