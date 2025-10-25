Logo

Шта је јапанска техника испијања воде?

Извор:

Магазин новости

25.10.2025

10:45

Коментари:

0
Flaša vode
Фото: Pixabay

Јапан се сматра лидером на ранг-листи земаља по очекиваном дугом животном вијеку.

Многи научници вјерују да тајна дуговјечности лежи у правилној исхрани и пијењу топле воде, која има посебно значење за сваку особу.

А шта је јапански третман топлом водом и зашто је он толико добар?

Родно мјесто свих живих бића је вода, она даје живот. Вода има најдивнија и најлековитија својства. Третман топлом водом се користи у Јапану већ хиљадама година.

Сају - на јапанском значи "кључала вода". У кључалом стању, ослобађа се честица хлора и других штетних нечистоћа које се у њој налазе. Прокувана вода која се охладила на 50-60 степени Целзијуса назива се "јузамаши“ и пије се ради поправљања стања организма.

Који је ефекат топле воде?

Пијење топле воде има ефекат загревања, сви метаболички процеси у људском телу се побољшавају, природна одбрана организма се јача. Јапански научници тврде да топла вода подстиче ефикасно функционисање органа и система.

Пијење сајуа подстиче детокс ефекат - убрзано уклањање токсина и отпадних производа из организма, помаже у суочавању са затвором и развијању отпорности на стрес.

Истовремено, кожа се чисти, постаје светлија и сјајнија. Ова метода вам омогућава да се решите вишка килограма, јер помаже у безболном сагоријевању вишка калорија и повећању перисталтике цријева.

Када треба пити сају?

Препоручује се пити топлу воду одмах након ноћног сна или увече прије спавања.

У јутарњим сатима, сају вам помаже да се брже пробудите, осјетите налет енергије и припремите се за активан радни дан.

Прије него што заспите, топла вода помаже у брзом сагоријевању вишка калорија и обезбјеђује дуг, потпун одмор.

Према савјетима Јапанаца, не треба пити превише воде. Довољно је попити до 800 ml или четири чаше дневно. Детокс ефекат код неких људи изазива осјећај великог умора. Не треба пити воду пребрзо, боље је узимати је у малим гутљајима како би се сви органи и системи постепено загрејали.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

