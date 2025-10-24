Младожења изјавим "запалио" друштвене мреже: Јел могу, мама?

24.10.2025
21:12
Коментари:0
Још један снимак са свадбе у Србији привукао је пажњу јавности, и то због младожењине шале.
Наиме, на снимку који је постао виралан младожења након питања матичарке да ли слободном вољом ступа у брак са својом изабраницом узима микрофон и пита мајку „за дозволу“.
Наравно, у питању је шала, која је изазвала салве смијеха.
@bokica_71 #fyp #fy #wedding #humor #svadba ♬ original sound - Bojana_123n
Након што је мајка „допустила“, рекао је судбоносно „да“.
Подсјећамо, пажњу јавности у региону привукао је и снимак на којем дјевојка пуца из пиштоља из камиона на којем пише "Није кума дугме".
Овај снимак подијелио је реакције јавности, јер су неки навели да подржавају овакав вид славља, док су други осудили кориштење оружја, пишу Независне.
Најновије
Најчитаније
23
02
22
59
22
52
22
51
22
34
Тренутно на програму