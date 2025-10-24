Logo

Младожења изјавим "запалио" друштвене мреже: Јел могу, мама?

24.10.2025

21:12

Младожења изјавим "запалио" друштвене мреже: Јел могу, мама?
Фото: Printscreen/TikTok/bokica_71

Још један снимак са свадбе у Србији привукао је пажњу јавности, и то због младожењине шале.

Наиме, на снимку који је постао виралан младожења након питања матичарке да ли слободном вољом ступа у брак са својом изабраницом узима микрофон и пита мајку „за дозволу“.

Наравно, у питању је шала, која је изазвала салве смијеха.

@bokica_71 #fyp #fy #wedding #humor #svadba ♬ original sound - Bojana_123n

Након што је мајка „допустила“, рекао је судбоносно „да“.

Подсјећамо, пажњу јавности у региону привукао је и снимак на којем дјевојка пуца из пиштоља из камиона на којем пише "Није кума дугме".

Овај снимак подијелио је реакције јавности, јер су неки навели да подржавају овакав вид славља, док су други осудили кориштење оружја, пишу Независне.

