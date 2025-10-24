На ком мјесту у кући треба да стоји славска икона?

Извор:
24.10.2025
Припреме за славу не почињу спремањем хране, већ духовним приступом и поштовањем црквеног канона. Слава, као најважнији породични празник, представља срж идентитета и традиције Срба.
Ова прослава се одвија у кругу породице, уз присуство најближих пријатеља и родбине, чиме се додатно наглашава значај заједништва.
Припреме за славу не почињу кувањем, већ духовним приступом и поштовањем црквеног поретка. Основа су: славска свијећа, славски колач, кољиво (жито) и оно што претходи свему - освећење славске водице.
Овај чин обавља свештеник неколико дана прије славе у дому домаћина. Домаћин (свечар) се претходно јавља свештенику своје парохије, најављује да слави и позива га да освети водицу у његовом дому.
Како је објашњено на сајту Епархије шумадијске, за освећење водице домаћица припреми сљедеће:
- једну посуду (чинију) са водом
- букет босиљка
- мању свијећу
- кадионицу са жаром или брикетом
- тамјан
- списак укућана
Све се то постави на сто у соби где је славска икона. Пожељно је да на обреду освећења водице буду сви укућани са домаћином.
Зато свештеник заказује свећење водице - то јест, најављује домаћину у које вријеме тачно долази, како би сви били на окупу и молитви. Са освећеном водом може се умијесити славски колач, скувати славско жито, и сви укућани попију освећену воду. Водоосвећење пред славу је обавезно.
Најпожељније је да се освећење врши у просторији гдје се налази славска икона, која по правилу треба бити постављена на источном зиду просторије, јер се православни хришћани од најстаријих времена моле лицем ка истоку - симболично окренути Христу.
Ако то није могуће, икона треба бити на најљепшем и најдостојнијем мјесту у кући, без обзира на стране свијета.
Важно је и да:
- жеравица буде спремна кад свештеник дође (ако нема ватре, комадићи луча могу послужити)
- кадионица се користи ако постоји; ако не, може послужити и мала земљана посуда
- када свештеник долази да окади кућу и покропи водом, укућанин иде испред и отвара врата просторија које треба освештати. Затворена врата се тумаче као знак да у ту собу не треба улазити.
Приликом доласка свештеника, дом мора бити чист, укућани уредни и пристојно обучени. Сви присутни, укључујући и дјецу, треба да присуствују молитви у тишини и сабраности. Овај чин није формалност, већ молитва Цркве у дому, својеврсна литургија у малом, у којој се призива Божији благослов на дом, укућане и сам празник.
