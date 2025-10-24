Logo

Три знака Зодијака која ће највише осјетити ретроградни Меркур

24.10.2025

12:58

Три знака Зодијака која ће највише осјетити ретроградни Меркур
Фото: Pixabay

Ако сте протеклих дана осјетили необичан умор, конфузију или порив да се повучете и завршите започето — нисте сами.

На небу се полако припрема ретроградни Меркур, а његов утицај већ почиње да се осјећа. Иако се званично окреће уназад 9. новембра, енергија “застоја” и преиспитивања већ је у ваздуху.

3 знака која ће највише осјетити ретроградни Меркур

Близанци

Као знак којим влада Меркур, сваку његову ретроградност осјете јаче од других. Од 9. новембра до краја мјесеца очекујте повратак старих тема, људи из прошлости и ситуација које захтјевају додатна објашњења. Не брзајте, већ ослушкујте.

Дјевица

Перфекционизам би могао да вам се ''врати као бумеранг“. Ако нешто није савршено, не значи да је лоше. Током овог периода фокусирајте се на ревизију, не на контролу. Успорите, јер свака грешка сада има тенденцију да се дуплира.

strijelac

Занимљивости

Ретроградни Меркур у Стријелцу – период преиспитивања истине и планова

Стријелац

Ретроградни Меркур креће управо у вашем знаку и доноси испите на пољу комуникације, односа и путовања. Могућа су кашњења, неспоразуми, промјене планова. Не љутите се – ово је тест ваше прилагодљивости и способности да пустите контролу.

И упамтите, ретроградни Меркур није непријатељ, већ подсјетник да успоримо. Да провјеримо, завршимо, одморимо. Да се сјетимо да нису сви застоји казна – понекад су шанса да сагледамо ширу слику.

Ако сада затворите репове, рашчистите простор, изговорите оно што стоји на срцу и научите да не реагујете одмах – овај ретроградни период неће бити препрека, већ тренутак интроспекције који вас враћа у равнотежу.

(Она.рс)

