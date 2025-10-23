Хороскоп за 23. октобар, ове знакове очекује финансијски добитак

Извор:
Курир
23.10.2025
07:10
Коментари:0
Дневни хороскоп за 23. октобар. Доносимо вам детаљну астролошку прогнозу за све знаке хороскопа. Ево шта су звезде предвиделе припадницима Зодијака овог четвртка.
ОВАН
Данас вас очекују повољне вијести од сарадника из иностранства. Пред вама је почетак уносне сарадње. Слободним Овновима овог дана предстоји љубав на први поглед. Очараће вас један изузетно шармантан Лав или Вага. Могући проблеми с концентрацијом.
БИК
Осмислите резервни план јер може доћи до препрека у вашим преговорима с партнерима. Постоји могућност неспоразума. Слободне Бикове данас може да фасцинира једна особа у знаку Шкорпије. Пред вама је нови почетак. Слаба тачка су вам нерви и психа.
БЛИЗАНЦИ
Планетарни аспекти у пољу каријере могу вас учинити субјективним у процени ситуације и довести до превида. Реалније сагледајте партнера. У супротном, можете се разочарати. Болови у стомаку. Обратите посебну пажњу на исхрану.
РАК
Ракови који се баве менаџментом или раде с клијентима могу да очекују велики успјех и пораст популарности. Финансијски добитак. Ваш однос с партнером пролази кроз лијеп и хармоничан период. Слиједи све веће зближавање. Нека на вашој трпези буде више воћа и поврћа.
ЛАВ
Искористите овај дан да осмислите резервни план јер постоји могућност да се појави проблем због пробијања крајњег рока.
Република Српска
Ветерани остају на клупи ПДП-а: Резервисани према Станивуковићевом Покрету
Лавови који су у вези могу успјешно да превазиђу несугласице у односу с партнером. Више пажње посветите релаксацији.
ДЈЕВИЦА
Уколико радите у просвети или се бавите писањем, овај период може вам донијети велики успјех. Напредак у каријери. Негативан коментар партнера вас је избацио из такта и пренаглили сте у реакцији. Потрудите се да то исправите. Покушајте да регулишете исхрану, избаците грицкалице и слаткише.
ВАГА
Неко од ваших колега гради ривалски однос с вама. До вас могу допрети неке сплетке које шири о вама. Ваге које су у вези данас могу имати несугласице с партнером. На срећу, негативна атмосфера неће потрајати. Проблеми с венама нису тако безазлени као што вам се чини.
ШКОРПИЈА
Својим вредним радом и залагањем остварујете натпросечне резултате. Очекујте похвале од надређених. Шкорпије које су у вези могу да прођу кроз краткотрајну кризу повјерења. Љубоморне сцене. Хроничне болести би могле да вам направе пометњу.
СТРЕЛАЦ
Успјех у трговини и пословању са иностранством обиљежиће овај период. Мудрим пословним потезом остварићете знатан добитак. Стрелчеви који су у вези посветиће се више партнеру. Очекује вас заједничко путовање. Променљиво вријеме ће вам утицати на психу и изазвати промјене расположења.
ЈАРАЦ
Главно обиљежје овог дана могу бити повољне вијести од једног пословног сарадника. Пред вама се отвара нова перспектива. Све више вас привлачи особа коју познајете преко посла. Могућа је тајна љубавна веза. Неколико пута сте почињали и прекидали дијету. Истрајте до краја.
ВОДОЛИЈА
Пред вама се отвара нова могућност, нов извор прихода. Неки хоби бисте могли да претворите у прави бизнис. Слободне Водолије могу да се заљубе на први поглед у једну особу у знаку Лава или Близанаца. Проблеми с видом које имате већ дуже вријеме захтевају од вас да се тиме озбиљно позабавите.
РИБЕ
Искористите повољан период да у знатној мјери унапредите финансије. Успјех у сарадњи са иностранством. Слободне Рибе очекује почетак нове љубавне везе. Будите реалнији у процјени да се не бисте разочарали. Болови у стомаку се понављају периодично.
(курир)
Свијет
9 ч0
Свијет
9 ч0
Љубав и секс
9 ч0
Регион
9 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
16 ч0
Најновије
Најчитаније
08
26
08
25
08
19
08
14
08
10
Тренутно на програму