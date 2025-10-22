Пензионисани фармер направио подморницу дугу 7 метара и постао свјетска сензација

Извор:
Телеграф
22.10.2025
18:41
Коментари:0
У једном селу на истоку Кине, 60-годишњи пензионисани фармер постао је локална и међународна сензација захваљујући невјероватном подухвату.
Потпуно сам, без формалног образовања из инжењерства, изградио је функционалну подморницу - способну да зарони испод површине ријеке.
Житељ провинције Анхуеј, Занг Шенгву, удружио је вишедеценијско искуство у столарству и заваривању како би остварио дјечачки сан. Одрастао је у близини ријеке Јангце, гдје је данима посматрао теретне бродове.
Прекретница се десила 2014. године, када је на телевизији погледао прилог о једној подморници.
“Видио сам дрвене и металне чамце, али никада нешто што може да зарони”, рекао је Занг за локалне медије.
Исте године, започео је градњу своје подморнице. Са само 5.000 јуана (око 600 евра), купио је старо гвожђе, мали мотор и батерију. Током ноћних сати, конструисао је шест метара дугачку и 1,2 метра високу подморницу, тешку двије тоне.
Иако је могла да зарони тек метар и имала проблема са цурењем, дала му је довољно самопоуздања за даљи развој.
У другу генерацију подморнице, израђену средином 2025. године, Занг је уложио 40.000 јуана (око 4.800 евра). Назвао ју је “Велика Црна Риба”, јер је дуга седам, висока 1,8 метара и тешка чак пет тона.
Дизајнирана је за двије особе, а креће се брзином до 7 километара на сат. Користи два резервоара за плутање, док додатну стабилност обезбеђују двије тоне бетона у трупу. Сви варови су додатно ојачани и запечаћени силиконом и лијепком како би се побољшала водоотпорност.
Хроника
Четири особе ухапшене у истрази о продаји имовине ''Витезит''
У кабини се налази освијетљена контролна табла и управљачка палица обложена гумом. Камера на телескопској “руци” од пет метара омогућава преглед речног дна прије зарона.
Током тестирања, Занг је пронашао изгубљену рибарску мрежу и за њен повратак зарадио 3.000 јуана (око 360 евра), преноси Ле Рави.
Снимци подморнице “Велика Црна Риба” постали су вирални на кинеској платформи Douyin. Приказује тамни челични труп како клизи кроз мутну воду прије него што се поновно појави на површини, изазивајући лавину коментара и дивљења - али и забринутости због безбиједности.
Иако званичне оцјене пловности нису објављене, стручњаци упозоравају на озбиљне инжењерске и сигурносне изазове код ручно прављених подморница, као што су отпорност трупа под притиском и поуздани системи за хитно израњање.
Зангова породица испрва је била забринута због трошкова и потенцијалне опасности, али он истиче: “Само када покушате и успијете, схватите шта сте заиста способни да урадите”.
Хроника
У Приштини настављено суђење Србину из Лепосавића оптуженом за наводне ратне злочине
Упркос ризицима, Занг већ планира нову, већу подморницу, способну за дубље зароне и дужа путовања. За њега, “Велика Црна Риба” није само хоби - то је круна година упорног рада и самоучења, пише Телеграф.
Хроника
57 мин0
Република Српска
59 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму