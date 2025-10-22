Четири особе ухапшене у истрази о продаји имовине ''Витезит''

Извор:
Припадници Федералне управе полиције су у оквиру оперативне акције "Барут" до сада ухапсили четири лица осумњичена за кривична дјела злоупотреба положаја или овлаштења и недозвољено држање оружја или експлозивних материја, саопштено је из ове полицијске агенције.
Истрагом је обухваћено више лица у вези са поступком продаје имовине ПС "Витезит" Витез у стечају, намијењену за производњу наоружања и војне опреме, те због кривичних дјела за која се сумња да су почињена након што је купац "ВДГ" Загреб ушао у посјед ове фирме.
Из Федералне управе полиције истичу да се акција "Барут" реализује под надзором Посебног одјељења Федералног тужилаштва.
Припадници Федералне управе полиције настављају активности у овом предмету.
