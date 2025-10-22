Logo

Четири особе ухапшене у истрази о продаји имовине ''Витезит''

СРНА

22.10.2025

18:38

0
Четири особе ухапшене у истрази о продаји имовине ''Витезит''

Припадници Федералне управе полиције су у оквиру оперативне акције "Барут" до сада ухапсили четири лица осумњичена за кривична дјела злоупотреба положаја или овлаштења и недозвољено држање оружја или експлозивних материја, саопштено је из ове полицијске агенције.

Истрагом је обухваћено више лица у вези са поступком продаје имовине ПС "Витезит" Витез у стечају, намијењену за производњу наоружања и војне опреме, те због кривичних дјела за која се сумња да су почињена након што је купац "ВДГ" Загреб ушао у посјед ове фирме.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Успјешна институционална одбрана Српске

Из Федералне управе полиције истичу да се акција "Барут" реализује под надзором Посебног одјељења Федералног тужилаштва.

Припадници Федералне управе полиције настављају активности у овом предмету.

хапшење

Акција ФУП

