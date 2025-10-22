Logo

Додик: Долази вријеме за Републику Српску

Извор:

СРНА

22.10.2025

18:11

Коментари:

2
Додик: Долази вријеме за Републику Српску
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је данас у Бијељини да је дио пројекта против њега усмјерен да се сруши српска национална воља у БиХ, истакавши да је пропало вријеме за БиХ и да долази вријеме за Републику Српску.

"Немојте одустати од идеје да ова Република буде самостална држава", рекао је Додик и истакао да он неће одустати.

Навео је да су законима који су донесени показали да их Српска може донијети, да овдје Срби управљају, да су суверени, те подсјетио да су поништени у Уставном суду, нагласивши да је кључни моменат био што смо, каже, изгубили наше правосуђе.

"Те судије и тужиоци припадају босанској државотворној идеји", рекао је Додик у обраћању на Изборној скупштини Градског одбора СНСД-а Бијељина.

Лијепе ствари најавио је од сљедеће седмице, истакавши да је БиХ немогућа земља и не заслужује да постоји.

Он је истакао да ваљда има право да каже да неће да живи са муслиманима, нагласивши да га не занима Сарајево.

Истакао је да се прошло кроз тешку голготу, да је кључно било да се спријечи Кристијан Шмит одузме имовину због чега се покушала разбити снага Додика.

ilu-priština-kosovo-28082025

Хроника

У Приштини настављено суђење Србину из Лепосавића оптуженом за наводне ратне злочине

Поновио је да је у Суд БиХ ишао да докаже фарсу и да је то била јединствена прилика да се интернационализује положај Републике Српске.

Окупљенима је поручио да се не смије дозволити да се изгуби снага СНСД-а, а то су воља, идентитет, држава, нација, мир који имамо.

"Покушаћемо да мијењамо свијест, морамо да будемо реални, морамо бити окупљени. Не смијемо дозволити да нас растуре", рекао је Додик и нагласио да се у Српској пита српски народ.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Република Српска

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Priština Kosovo

Хроника

У Приштини настављено суђење Србину из Лепосавића оптуженом за наводне ратне злочине

1 ч

0
Одређен притвор осумњиченом за убиство три особе, једна од њих била трудница

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за убиство три особе, једна од њих била трудница

1 ч

0
Šplanija plaža

Свијет

Нова правила на омиљеним љетовалиштима се неће свидјети туристима

1 ч

0
Биће уништено преко 160.000 пилића због птичијег грипа

Свијет

Биће уништено преко 160.000 пилића због птичијег грипа

1 ч

0

Више из рубрике

Каран: СНСД патриотски покрет који је сачувао институционални капацитет Српске

Република Српска

Каран: СНСД патриотски покрет који је сачувао институционални капацитет Српске

1 ч

0
Гро СНСД Бијељина

Република Српска

Бојан Савић остаје на челу Градског одбора СНСД Бијељина

1 ч

0
Каран: Повезивање Бањалуке и Београда национални интерес

Република Српска

Каран: Повезивање Бањалуке и Београда национални интерес

2 ч

0
Вишковић: Што прије отворити дионицу Рача - Бијељина

Република Српска

Вишковић: Што прије отворити дионицу Рача - Бијељина

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Шта се носи као поклон за славу?

19

27

Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

19

23

Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Загребу

19

21

Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

19

19

Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner