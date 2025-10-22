Додик: Долази вријеме за Републику Српску

Извор:
22.10.2025
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је данас у Бијељини да је дио пројекта против њега усмјерен да се сруши српска национална воља у БиХ, истакавши да је пропало вријеме за БиХ и да долази вријеме за Републику Српску.
"Немојте одустати од идеје да ова Република буде самостална држава", рекао је Додик и истакао да он неће одустати.
Навео је да су законима који су донесени показали да их Српска може донијети, да овдје Срби управљају, да су суверени, те подсјетио да су поништени у Уставном суду, нагласивши да је кључни моменат био што смо, каже, изгубили наше правосуђе.
"Те судије и тужиоци припадају босанској државотворној идеји", рекао је Додик у обраћању на Изборној скупштини Градског одбора СНСД-а Бијељина.
Лијепе ствари најавио је од сљедеће седмице, истакавши да је БиХ немогућа земља и не заслужује да постоји.
Он је истакао да ваљда има право да каже да неће да живи са муслиманима, нагласивши да га не занима Сарајево.
Истакао је да се прошло кроз тешку голготу, да је кључно било да се спријечи Кристијан Шмит одузме имовину због чега се покушала разбити снага Додика.
Поновио је да је у Суд БиХ ишао да докаже фарсу и да је то била јединствена прилика да се интернационализује положај Републике Српске.
Окупљенима је поручио да се не смије дозволити да се изгуби снага СНСД-а, а то су воља, идентитет, држава, нација, мир који имамо.
"Покушаћемо да мијењамо свијест, морамо да будемо реални, морамо бити окупљени. Не смијемо дозволити да нас растуре", рекао је Додик и нагласио да се у Српској пита српски народ.
