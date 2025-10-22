Logo

Каран: Повезивање Бањалуке и Београда национални интерес

22.10.2025

17:23

Коментари:

0
Каран: Повезивање Бањалуке и Београда национални интерес
Фото: Уступљена фотографија

Повезивање Бањалуке и Београда је у сваком смислу национални интерес, рекао је министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран.

Каран је данас заједно са предсједником Републиек Српске Милорадом Додиком и премијером Савом Минићем обишао радове на изградњи дионице ауто-пута Бијељина-Рача.

Sarkozi-25092025

Свијет

Саркозија у затвору чувају два полицајца

"Повезивање Бањалуке и Београда, у сваком смислу, је наш национални интерес", навео је Каран у објави на Иксу.

Подијели:

Таг:

Синиша Каран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ЕП усвојио резолуцију о Србији; Вучић: Видјело се ко је против Србије

Србија

ЕП усвојио резолуцију о Србији; Вучић: Видјело се ко је против Србије

2 ч

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК допис Суда БиХ о Додику прослиједио Основном суду у Бањалуци

2 ч

0
Вишковић: Што прије отворити дионицу Рача - Бијељина

Република Српска

Вишковић: Што прије отворити дионицу Рача - Бијељина

2 ч

0
Вулин: Спровођење резолуције Европског парламента Србију би учинило колонијом

Србија

Вулин: Спровођење резолуције Европског парламента Србију би учинило колонијом

2 ч

0

Више из рубрике

Вишковић: Што прије отворити дионицу Рача - Бијељина

Република Српска

Вишковић: Што прије отворити дионицу Рача - Бијељина

2 ч

0
Окружни суд у Источном Сарајеву одбацио жалбу Бјелице Прутина против Додика као неосновану

Република Српска

Окружни суд у Источном Сарајеву одбацио жалбу Бјелице Прутина против Додика као неосновану

3 ч

2
Влада Српске сутра о Приједлогу закона о предшколском васпитању и образовању

Република Српска

Влада Српске сутра о Приједлогу закона о предшколском васпитању и образовању

3 ч

0
Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

Република Српска

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

3 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Шта се носи као поклон за славу?

19

27

Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

19

23

Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Загребу

19

21

Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

19

19

Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner