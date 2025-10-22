Каран: Повезивање Бањалуке и Београда национални интерес

22.10.2025
17:23
Коментари:0
Повезивање Бањалуке и Београда је у сваком смислу национални интерес, рекао је министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран.
Каран је данас заједно са предсједником Републиек Српске Милорадом Додиком и премијером Савом Минићем обишао радове на изградњи дионице ауто-пута Бијељина-Рача.
Свијет
Саркозија у затвору чувају два полицајца
"Повезивање Бањалуке и Београда, у сваком смислу, је наш национални интерес", навео је Каран у објави на Иксу.
Србија
2 ч0
БиХ
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Србија
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч4
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму