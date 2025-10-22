Logo

Влада Српске сутра о Приједлогу закона о предшколском васпитању и образовању

22.10.2025

Фото: АТВ

Влада Републике Српске сутра ће у Броду одржати сједницу на којој би требало да разматра Приједлог закона о предшколском васпитању и образовању.

Министри би требало да разматрају Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о култури, саопштено је данас из Бироа Владе Републике Српске за односе с јавношћу.

На предложеном дневном реду је Нацрт закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, као и Стратегија управљања дугом Републике Српске за период 2025-2028. године.

Четири знака ће у наредном периоду блистати од среће: Да ли сте међу њима?

Пред министрима ће се наћи и извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за првих пола година, као и полугодишњи извјештаја о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске, са Приједлогом закључка.

Министри би овом приликом требало да размотре и приједлог одлуке о преносу права својине на непокретности на општину Брод.

Сједница Владе заказана је за 14.00 часова.

Влада Републике Српске

